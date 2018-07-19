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الخميس، 19 يوليه 2018 03:09 م
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مرور الشرقية يفحص 20 سائقا للاشتباه فى قيادتهم السيارات تحت تأثير المخدر

الخميس، 19 يوليه 2018 02:38 م
مرور الشرقية يفحص 20 سائقا للاشتباه فى قيادتهم السيارات تحت تأثير المخدر اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية
الشرقية- فتحية الديب
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شنت إدارة مرور الشرقية حملة مرورية مكبرة على الطرق السريعة وداخل المدن لضبط المخالفات المرورية، وفحص عدد من السائقين لقيادتهم السيارات تحت تأثير المخدر، وتم فحص 20 حالة تبين قيام 3 منهم  بتعاطى المخدر، وتم التحفظ عليهم كما تم تحرير عدد من المخالفات المرورية.
 
 
قامت الحملات التى أشرف عليها العميد محمد عامر، مدير إدارة مرور الشرقية، بالتنسيق مع المقدم هيثم تهامى، رئيس مباحث مرور الشرقية، بتوجيها من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، واللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، بالتنسيق مع مديرية الصحة، وأجرت التحاليل الطبية لـ20 سائقا تبين إيجابية 3 منهم بتعاطيهم المواد المخدرة أثناء القيادة، وهم "عبد الله ح د" قائد السيارة رقم 3294738 نقل الإسماعيلية، و" محمد ر ا" قائد السيارة رقم 17296634 نقل الشرقية، و" عبد الحميد ف " قائد السيارة رقم  2293739 نقل الشرقية،وتم التحفظ عليهم طبقا للقانون الجديد، والذى يقضى بمعاقبة كل من يقود مركبة تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه فى الطريق العام داخل المدن أو خارجها، بالحبس مدة لا تقل عن عام، يتم زيادتها إلى عامين، وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه إذا ترتب على ذلك إصابة شخص. 
 
 

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