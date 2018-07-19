مدير إف بى آى: روسيا تدخلت فى الانتخابات "مهما قال بوتين وترامب"

أ ف ب

أعلن مدير مكتب التحقيقات الفيدرالى كريستوفر راى، اليوم الأربعاء، أن أجهزة الاستخبارات الأمريكية تصر على موقفها بأن روسيا تدخلت فى الانتخابات الرئاسية 2016 رغم نفى الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ذلك لنظيره الامريكى دونالد ترامب هذا الاسبوع.

وقال راى، ردا على سؤال بشأن نفى بوتين، لأى تدخل خلال قمة هلسنكى الاثنين مع ترامب "لديه رأيه، لقد عبر عن رأيه".

واضاف "إن استخلاصات أجهزة الاستخبارات لم تتغير. رأيى لم يتغير، وهو أن روسيا سعت للتدخل فى الانتخابات الأخيرة وبأنها تواصل القيام بعمليات خبيثة للتأثير حتى هذا اليوم".

واضاف بأن تلك الاعمال "تهدف إلى بث الخلاف والانقسامات فى هذا البلد".