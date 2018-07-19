محمد بن زايد عن زيارة رئيس الصين: علاقتنا راسخة وشراكتنا القادمة استجابة للمتغيرات

كتب هيثم سلامة

قال محمد بن زايد، ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات، أنهم سعداء بزيارة الرئيس الصينى شي جين بينج، إلى دولة الإمارات، التى توثق لمرحلة جديدة من مسارات التعاون بين البلدين فى كافة المجالات.

وكتب محمد بن زايد، عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة تويتر:"سعداء بزيارة الصديق العزيز فخامة شي جين بينغ الرئيس الصيني الى الامارات .. زيارة تاريخية بكل المقاييس وتوثق لمرحلة جديدة من مسارات التعاون بين البلدين في كافة المجالات بما يعود على شعبي البلدين نماء وتطورا وازدهارا".

وأضاف قائلاً :" تجمع الامارات والصين اهتمامات عديدة تشمل السلام والاستقرار و التنمية والاستثمار والاستعداد للمستقبل، علاقتنا الراسخة وشراكتنا القادمة تأتي استجابة للمتغيرات ومتطلبات التنمية في كلا البلدين، ثقتنا في رؤية الرئيس شي و البناء على زيارته التاريخية محطة رئيسية لتحقيق أهدافنا المشتركة".



بوست محمد بن زايد



محمد بن زايد يستقبل الرئيس الصينى



زيارة الرئيس الصينى إلى دولة الإمارات



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