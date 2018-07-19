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الخميس، 19 يوليه 2018 04:54 م
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محافظ سوهاج: حملات نظافة وتجميل الشوارع ورفع الإشغالات بحى غرب

الخميس، 19 يوليه 2018 02:54 م
محافظ سوهاج: حملات نظافة وتجميل الشوارع ورفع الإشغالات بحى غرب جانب من الحملة
سوهاج – عمرو خلف
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قال الدكتور أيمن عبد المنعم  محافظ سوهاج، إن الوحدة المحلية لحى غرب مدينة سوهاج قامت بعدد من حملات النظافة والتجميل ورفع الإشغالات استهدفت رفع كفاءة وتطوير عدد من الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين بنطاق الحى، وذلك فى إطار خطة المحافظة لتكثيف أعمال النظافة والتجميل وخلق بيئة حضارية للمواطنين.

وأوضح حسين حبارير رئيس الوحدة المحلية لحى غرب مدينة سوهاج فى بيان للمحافظة، أنه جار الانتهاء من تركيب بلاط الأنترلوك بطول شارع الشونة والشوارع المتفرعة منه، وجار تركيب البلاط الأنتر لوك بباقى شوارع الحى تدريجيا، كما تم القيام بحملة نظافة بمناطق وشوارع الحى بداية من العروبة، مرورا بشارع الجرجاوية وحتى ميدان الكوردى، وتم القيام بحملة مرافق بالاشتراك مع قسم شرطة مرافق سوهاج بناحية شارع أحمد ماهر، وسوق بنزينة عرام وكوبرى المشاة بالشيخ عطا، حيث تم رفع الإشغالات من الطريق العام، وتسهيل وتيسير الحركة المرورية أمام المواطنين، وجار أعمال المتابعة بصفة دورية.


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