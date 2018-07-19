video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 19 يوليه 2018 04:50 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ دمياط: وحدة صحة المرابعين تستعد للتشغيل التجريبى لوحدة الغسيل الكلوى

الخميس، 19 يوليه 2018 04:26 م
محافظ دمياط: وحدة صحة المرابعين تستعد للتشغيل التجريبى لوحدة الغسيل الكلوى الدكتور إسماعيل طه محافظ دمياط
دمياط - معتز الشربينى
إضافة تعليق

أعلن الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، عن استعداد مديرية الصحة لبدء التشغيل التجريبى لوحدة الغسيل الكلوى بالوحدة الصحية بالمرابعين - كفور الغاب والتى تم تجهيزها بمشاركة المجتمع المدنى.

وأوضح المحافظ أن الوحدة تشمل 7 ماكينات للغسيل الكلوى بينهم 5 تم توريد هم من قبل وزارة الصحة وعدد 2 ماكينة تم التبرع بهم من قبل الأهالى بالإضافة إلى عدد 2 سرير عناية مركزة وبنك دم تخزينى.

وأكد المحافظ خلال استقباله اليوم للنائب الهامى عجينة عضو مجلس النواب بالدقهلية وعددا من أهالى كفور الغاب ، أنه سيتم افتتاح الوحدة خلال الأيام القليلة القادمة متقدما بجزيل الشكر والتقدير لكل من ساهم فى هذا العمل الجليل.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ دمياط: افتتاح مدينة الأثاث قريبا وإنشاء أكبر مول تجارى بالشرق الأوسط

اخبار دمياط

دمياط

اخبار الصحة

صحة دمياط

اخبار المحافظات

اخبار مصر




لا تفوتك
بعد موافقة مجلس النواب عليه.. قانون تخفيض معاشات الوزراء فى 5 نقاط

بعد موافقة مجلس النواب عليه.. قانون تخفيض معاشات الوزراء فى 5 نقاط

موسم الدروس الخصوصية للثانوية العامة 2019 يبدأ مبكرًا.. المراكز تستقبل الحجوزات.. أولياء الأمور يرفعون شعار: "اللى يحتاجه الدرس يحرم على البيت".. ومصادر بـ"التعليم": نسعى للقضاء عليها بتغيير أسلوب التقويم

موسم الدروس الخصوصية للثانوية العامة 2019 يبدأ مبكرًا.. المراكز تستقبل الحجوزات.. أولياء الأمور يرفعون شعار: "اللى يحتاجه الدرس يحرم على البيت".. ومصادر بـ"التعليم": نسعى للقضاء عليها بتغيير أسلوب التقويم

فيديو.. ذكرى تحرك الجيش التركى ضد الدكتاتور.. أردوغان يسن قانونا جديدا للقمع بديلا للطوارئ.. "مكافحة الإرهاب" أداة الرئيس الجديدة للبطش بالمعارضة.. ومراقبون: سيستغله للهيمنة وفرض القبضة الحديدية والاعتقالات

فيديو.. ذكرى تحرك الجيش التركى ضد الدكتاتور.. أردوغان يسن قانونا جديدا للقمع بديلا للطوارئ.. "مكافحة الإرهاب" أداة الرئيس الجديدة للبطش بالمعارضة.. ومراقبون: سيستغله للهيمنة وفرض القبضة الحديدية والاعتقالات

مركز الأزهر للفتوى يخصص رقم 19906 لتلقى استفسارات الحج

مركز الأزهر للفتوى يخصص رقم 19906 لتلقى استفسارات الحج

صورة جديدة لصلاح من جزر المالديف.. وتداول أخرى له مع الجماهير فى دبى

صورة جديدة لصلاح من جزر المالديف.. وتداول أخرى له مع الجماهير فى دبى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة