محافظ دمياط: وحدة صحة المرابعين تستعد للتشغيل التجريبى لوحدة الغسيل الكلوى

دمياط - معتز الشربينى

أعلن الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، عن استعداد مديرية الصحة لبدء التشغيل التجريبى لوحدة الغسيل الكلوى بالوحدة الصحية بالمرابعين - كفور الغاب والتى تم تجهيزها بمشاركة المجتمع المدنى.

وأوضح المحافظ أن الوحدة تشمل 7 ماكينات للغسيل الكلوى بينهم 5 تم توريد هم من قبل وزارة الصحة وعدد 2 ماكينة تم التبرع بهم من قبل الأهالى بالإضافة إلى عدد 2 سرير عناية مركزة وبنك دم تخزينى.

وأكد المحافظ خلال استقباله اليوم للنائب الهامى عجينة عضو مجلس النواب بالدقهلية وعددا من أهالى كفور الغاب ، أنه سيتم افتتاح الوحدة خلال الأيام القليلة القادمة متقدما بجزيل الشكر والتقدير لكل من ساهم فى هذا العمل الجليل.