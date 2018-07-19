محافظ دمياط: افتتاح مدينة الأثاث قريبا وإنشاء أكبر مول تجارى بالشرق الأوسط

دمياط - معتز الشربينى

أعلن الدكتور إسماعيل عبد الحميد محافظ دمياط أنه سيتم افتتاح مدينة دمياط للأثاث قريبا، بعد الانتهاء من الخدمات والمرافق الأساسية، وذلك لخدمة صناع الأثاث بدمياط.

وأضاف المحافظ، فى تصريحات صحفية، أنه جار طرح كراسة شروط خاصة بباقى الوحدات والورش الصغيرة المتبقية بالمدينة، كما أنه جارٍ طرح كراسة الشروط الخاصة بقطع الأراضى الكبيرة والمصانع.

وأضاف المحافظ أنه يتم حاليا عدة تعاقدات مع جهات مختلفة لإقامة أكبر مول تجارى بالشرق الأوسط داخل مدينة الأثاث، مؤكدا أنه لا يدخر جهدا فى خدمة صناع وصناعة الأثاث، وخاصة صغار الصناع.

يذكر أن مدينة الأثاث أحد المشروعات القومية التى توليها القيادة السياسية اهتماما كبيرا، والتى تم إنشاؤها على مساحة 331 فدان، لتكون مركزا لصناعة وتسويق الأثاث الدمياطى، بما يتماشى مع احتياجات السوق العالمية.