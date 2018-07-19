محافظ بنى سويف يشهد احتفالية مديرية التعليم للأنشطة الطلابية

بنى سويف : هانى فتحى

نظمت مديرية التربية والتعليم ببنى سويف عرضا للأنشطة الطلابية الثقافية والفنية والرياضية، تحت رعاية المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف، وذلك بمركز إبداع حديقة سعيد النجار، قام بأدائه مجموعة من طلاب وبراعم مدرسة الدعوة الإسلامية، ضمن الأنشطة المدرسية الصيفية والتى يتم تنفيذها لتنمية مواهب الطلاب وبناء شخصيته وتنمية قدراته.

وبدأت فعاليات الأمسية بمعرض فنى ضم العديد من المشغولات اليدوية، مثل اللوحات الفنية والمجسمات لأشكال هندسية من الكرتون والرمل، وإكسسوارات وزخارف ورسم على الورق، بجانب تصاميم ابتكارية لأشكال وأدوات مصنوعة من مواد وقطع متاحة بالمنزل والمدرسة لإعادة استخدامها مرة أخرى فى الحياة اليومية.

وشهد عدد كبير من الأسر السويفية العروض الفنية التى تضمنت الأغانى الوطنية والمقطوعات الموسيقية والاستعراضات وفنون الإلقاء مثل الابتهالات والإنشاد الدينى، والقاء الأشعار، بالإضافة إلى استعراض للفنون القتالية مثل الكراتية والكونغ فو والجودو والكيودو وغيرها، والتى أظهرت حجم وقيمة الإبداع والموهبة التى يمتلكها أبناء المحافظة من البراعم فى كل الفنون والمجالات.

وتقدم عدد كبير من الأسر التى حضرت فعاليات بالشكر لمحافظ بنى سويف والذى حضر جانبا من الحفل، حيث أشادوا برعايته للمواهب والمبدعين وتفعيله لدور الثقافة والفنون للارتقاء بالذوق العام، وقال بعضهم ( شعرنا بأهمية الأنشطة التى يتعلمها أبناؤنا عندما أتاح لها المحافظ الفرصة لظهورها أمام أعين الجمهور، مؤكدين سعادة أبناءهم بهذا الجهد وفخرهم بأنفسهم لمشاركتهم فى فعالية اليوم، حيث تولدت لديهم الطاقة والعزم لاستكمال مسيرتهم الفنية والرياضية والتفوق فى كل المجالات.

ومن جانبه أعرب المستشار أحمد عبد الجواد رئيس مجلس أمناء الأباء والمعلمين بمديرية التربية والتعليم عن تقديره وجميع أولياء الأمور للفرصة التى أتاحها لهم محافظ بنى سويف، وإعادة احياء حديقة سعيد النجار، مشيرا إلى روعة فكرة إنشاء مركز للإبداع بالحديقة ليكون إشعاعا ومنبرا لكل الفنون والأداب والإبداعات والابتكارات، مؤكدا على دعم كل الأسر لهذه التجربة الناجحة.