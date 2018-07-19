محافظ بنى سويف يسلم 724 شهادة أمان لأرامل ومعاقات ومعيلات

بنى سويف - أيمن لطفى

سلم المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف 724 شهادة أمان مقدمة من جمعية الأورمان بالتعاون مع بنك القاهرة، على بعض المستحقين من الأرامل والمطلقات والمعيلات وذوى الإعاقة والأسر الأولى بالرعاية، وذلك تفعيلا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير الحماية التأمينية لبعض فئات المجتمع الأكثر احتياجا.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التى نظمتها المحافظة بالتعاون مع جمعية الأورمان وفرع بنك القاهرة اليوم بقاعة ديوان عام المحافظة، وفى حضور المحاسب عمرو حسين مدير بنك القاهرة ببنى سويف، وممدوح حلمى، وضياء أنور مديرى مشروعات جمعية الأورمان ببنى سويف، ومحمود عبد العليم صابر على مسئول المبيعات والعلاقات العامة ببنك القاهرة.

وهنأ محافظ بنى سويف المستفيدين والمستفيدات الذين تسلموا شهادات أمان، مقدماً الشكر لجمعية الأورمان لما تقوم به من دور حيوى ومهم فى خدمة المجتمع من خلال تقديم المساعدات المادية، وإقامة المشروعات الخدمية والتنموية الهادفة للفئات الأكثر احتياجا من مواطنى المحافظة، معرباً عن تقديره لمساهمة بنك القاهرة فى إصدار شهادات "أمان" للمستحقين والمستفيدين من المبادرة، وهو ما يمثل تجسيدا عمليا للمسئولية المجتمعية للبنوك وكل شركاء التنمية.

فيما أكد مسئولو جمعية الأرومان بالمحافظة أن الشهادة التى تم تسليمها اليوم "بقيمة 2500 جنيه"، وتعتبر المرحلة الثانية فى إطار مبادرة الجمعية بالتعاون مع المحافظة لعمل شهادات أمان، لأكبر عدد ممكن من الأرامل والمطلقات على مستوى المحافظة، حيث سبق أن تم تسليم 25 شهادة فى المرحلة الأولى فئة 500 جنيه للشهادة الواحدة، والتى تمت زيادتها إلى 2500 جنيه فى المرحلة الثانية التى نشهد تسليمها.

ومن ناحيته، أوضح المحاسب عمرو حسين مدير فرع بنك القاهرة ببنى سويف أن البنك باعتباره أحد البنوك الوطنية، لم يتوان فى المشاركة فى هذه المبادرة الرائدة لتوفير مظلة حماية اجتماعية وتأمينية للفئات الأولى بالرعاية، مشيرا إلى مساهمة البنك بمبلغ مليون و810 ألف جنيه لاستصدار 724 شهادة أمان، حيث تمنح هذه الشهادات للمستفيدين العديد من المزايا المادية والاجتماعية لأصحابها فى حالات العجز أو الإصابة أو فى حالة الوفاة.