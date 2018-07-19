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الخميس، 19 يوليه 2018 06:16 م
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محافظ السعودية بأوبك: صادرات المملكة ستنخفض فى أغسطس

الخميس، 19 يوليه 2018 04:12 م
محافظ السعودية بأوبك: صادرات المملكة ستنخفض فى أغسطس أوبك
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قالت محافظ السعودية لدى أوبك اليوم الخميس إن المملكة تتوقع انخفاض صادراتها من النفط نحو 100 ألف برميل يوميا فى أغسطس فى الوقت الذى تحرص فيه على عدم ضخ ما يتجاوز احتياجات عملائها.

وقال أديب الأعمى فى بيان إن صادرات النفط الخام السعودية فى يوليو ستعادل تقريبا المستويات المسجلة فى يونيو.

وقال إن سياسة السعودية هى العمل على تلبية احتياجات العملاء لكن مع الالتزام باتفاقات الإنتاج بين أوبك والمنتجين غير الأعضاء.

وقال البيان إنه على الرغم من أن أسواق النفط العالمية متوازنة على نحو جيد في الربع الثالث، فإنه مازال هناك سحب كبير من المخزونات بسبب قوة الطلب.

 

 


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