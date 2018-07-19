محافظ الإسماعيلية يناقش الآليات التنفيذية لخريطة تنمية أراضى الدولة

الإسماعيلية – جمال حراجى

ناقش اللواء يس طاهرمحافظ الإسماعيلية الآليات التنفيذية لتطبيق القرار الجمهورى رقم 62 لسنة 2018، الصادر بشأن الالتزام بخريطة التنمية للأراضى التابعة للدولة بمختلف المحافظات، والتى تشمل التنمية الاقتصادية والزراعية والاستثمارية والعمرانية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقدة المحافظ مساء الأربعاء، بحضورمحمد عبد السلام الصيرة السكرتير العام للمحافظة، والمهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام المساعد، ومديرى العموم للتخطيط العمرانى، وجهاز حساب استصلاح الأراضى ووحدة تطويرالعشوائيات والمناطق الصناعية والاستثمارية بالمحافظة.

واستعرض المحافظ خلال الاجتماع، خريطة استخدام أراضى الدولة بنطاق المحافظة وتوابعها محددة جهات الولاية على الأراضى وتبعيتها، وفقا لما أقره مركز استخدامات أراضى الدولة.

وأكد محافظ الإسماعيلية على ضرورة التزام جميع جهات الولاية على الأراضى بالتصرف، وفقا للمخطط القومى للتنمية العمرانية، والمخطط المستقبلى للتنمية الشاملة 2030، وضرورة سرعة الانتهاء من إعداد المخططات التفصيلية لجميع أراضى الدولة بنطاق المحافظة وتوابعها واعتمادها من الهيئة العامة للتنمية العمرانية، مع الآخذ فى الاعتبار تحديد الاستخدامات الفعلية لكل منطقة والحدود الإدارية لها.