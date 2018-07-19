محافظ الإسكندرية يصل موقع التابوت الأثرى بسيدى جابر

وصل منذ قليل الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية لموقع التابوت لتفقد الأوضاع ومعرفه ما توصلت إليه اللجنة المشرفة على فتح التابوت.

وكان قد تم فتح غطاء التابوت وتركه ساعة كاملة لإزالة الرائحة الكريهة التى انبعثت من التابوت.

ويشرف على فتح التابوت الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للهيئة العامة للآثار وفريق أثريين متخصص من الأقصر والإسكندرية لفتح التابوت.

وأكدت مصادر لـ "اليوم السابع"، أنه سوف تتم أعمال رفع الغطاء اليوم، ولكن قبل رفعة نهائيا من على جسم التابوت، سيتم تهويته لفترة زمنية معينة نظرًا لأنه مغلق منذ 2000 عام، لافتا إلى أنه سيتم وضع مواسير بين التابوت والغطاء لتهويته، ثم معرفته ما به، وحال اكتشاف أشياء بداخله ستنقل إلى المخازن فورًا.