محافظة الدقهلية ترفع 1308.7 طن تراكمات قمامة وأتربة ومخلفات

الدقهلية شريف الديب

أعلن الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، رفع 1308.7 طن تراكمات قمامه وأتربة ومخلفات بمراكز ومدن الكردي، الجمالية، المنزلة، حي شرق، بلقاس، شربين، محلة دمنة، المطرية، دكرنس، السنبلاوين، جمصه، في حملات مكبرة تم تنفيذها من خلال قطاعات النظافة بالوحدات المحلية، في إطار الخطة المتكاملة للنظافة ورفع القمامة والتجميل ورفع كفاءة الشوارع والميادين على مستوى المحافظة.

واضاف المحافظ، في تصريحات صحفيه له اليوم، أن الكميات التي تم رفعها خلال حملات اليوم بالمراكز المشار اليها شملت 2 طن بمدينة الكردي، 82 طن بمركز ومدينه الجمالية، 375 طن بمركز ومدينه المنزلة، 143طن بحي شرق المنصورة، 154.7 طن بمركز ومدينة بلقاس، 120طن بمركز ومدينة شربين، 20 طن بمدينة محلة دمنة، 115 طن بمركز ومدينة المطرية، 123 طن بمركز ومدينة دكرنس، 17 طن بمدينة جمصه، 157 طن بمركز ومدينة السنبلاوين.

وكلف الشعراوي، رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، علي أهمية المتابعة المستمرة والعمل على تكثيف الحملات لرفع القمامة والمخلفات وتحسين مستوى النظافة بهدف تقديم افضل مستوي من الخدمات للمواطنين.

وأكد محافظ الدقهلية، على اهميه استمرار اعمال النظافة والتجميل بنطاق المحافظة، في إطار جهود المحافظة للارتقاء بمستوي النظافة والتجميل ورفع كفاءة الشوارع والميادين، مشيرا الى ضرورة رفع تقارير يوميه بنتائج حملات النظافة ورفع القمامة وبالكميات التي تم رفعها، مؤكداً على تضافر جهود جميع الوحدات المحلية في هذا المجال الحيوي الهام الذى يمس حاجه يوميه دائمه للمواطنين وبهدف الحفاظ علي المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة.