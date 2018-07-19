مباحث تموين الإسماعيلية تضبط 1100 علبة سجائر مجهولة المصدر

الإسماعيلية - صبرى غانم

تمكنت مباحث التموين بالإسماعيلية من ضبط صاحب منفذ تجارى بدائرة قسم ثالث الإسماعيلية بحوزته 1100 علبة سجائر مقلدة ومغشوشة ومجهولة المصدر.

تلقى اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من العميد أحمد عبد العزيز مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بقيام العميد ولاء رضوان رئيس مباحث التموين والقوة المرافقة له من ضبط "محمد.أ.م" 39 عاما صاحب منفذ تجارى مقيم دائرة قسم ثالث الإسماعيلية بحوزته 1100 علبة سجاير مقلدة ومغشوشة ومجهولة المصدر.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 4814 لسنة 2018 جنح قسم ثالث الإسماعيلية، وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.