video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 19 يوليه 2018 11:41 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

مباحث تموين الإسماعيلية تضبط 1100 علبة سجائر مجهولة المصدر

الخميس، 19 يوليه 2018 11:22 ص
مباحث تموين الإسماعيلية تضبط 1100 علبة سجائر مجهولة المصدر سجائر - أرشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم
إضافة تعليق

تمكنت مباحث التموين بالإسماعيلية من ضبط صاحب منفذ تجارى بدائرة قسم ثالث الإسماعيلية بحوزته 1100 علبة سجائر مقلدة ومغشوشة ومجهولة المصدر.

تلقى اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من العميد أحمد عبد العزيز مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بقيام العميد ولاء رضوان رئيس مباحث التموين والقوة المرافقة له من ضبط "محمد.أ.م" 39 عاما صاحب منفذ تجارى مقيم دائرة قسم ثالث الإسماعيلية بحوزته 1100 علبة سجاير مقلدة ومغشوشة ومجهولة المصدر.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 4814 لسنة 2018 جنح قسم ثالث الإسماعيلية، وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط سجائر أجنبية وفول سودانى فى حملة تموينية بالإسكندرية

الاسماعيلية

امن الاسماعيلية

اخبارالاسماعيلية

مباحث التموين

سجاير مقلدة

اخبار مصر

اخبار المحافظاتِ

سجاير مغشوشة




لا تفوتك
الحاجة سعدية بعد عودتها القاهرة لليوم السابع: شكرا للرئيس لاهتمامه بقضيتى

الحاجة سعدية بعد عودتها القاهرة لليوم السابع: شكرا للرئيس لاهتمامه بقضيتى

تعرف على 7 أرقام هامة عن حجم استهلاك الغاز والمياه فى مصر

تعرف على 7 أرقام هامة عن حجم استهلاك الغاز والمياه فى مصر

الآثار: إنهاء 25% من أعمال ترميم المتحف الرومانى والافتتاح نهاية 2019

الآثار: إنهاء 25% من أعمال ترميم المتحف الرومانى والافتتاح نهاية 2019

بعد غلق ملف الصفقات.. شاهد كيف أصبحت قائمة الزمالك بالموسم الجديد

بعد غلق ملف الصفقات.. شاهد كيف أصبحت قائمة الزمالك بالموسم الجديد

صحيفة تركية: ادفع 15 ألف ليرة واحصل على إعفاء من الخدمة العسكرية الإلزامية

صحيفة تركية: ادفع 15 ألف ليرة واحصل على إعفاء من الخدمة العسكرية الإلزامية

التعليم: تصحيح امتحانات مدارس المتفوقين يدويًا.. ولن يضار أى طالب ناجح

التعليم: تصحيح امتحانات مدارس المتفوقين يدويًا.. ولن يضار أى طالب ناجح

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة