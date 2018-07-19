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ليبيا تستعيد قطعا أثرية ترجع للعهد الجرمانى من الولايات المتحدة الأمريكية

الخميس، 19 يوليه 2018 10:48 ص
ليبيا تستعيد قطعا أثرية ترجع للعهد الجرمانى من الولايات المتحدة الأمريكية قطع أثرية - أرشيفية
وكالات
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أكد مدير المكتب الإعلامى لوزارة الخارجية لحكومة الوفاق الوطنى الليبية، أحمد عمر الأربد، فى العاصمة طرابلس، اليوم الخميس، أن الحكومة الليبية قد استلمت عددًا من الجرار الفخارية الأثرية خلال حفل أقيم فى مقر السفارة الليبية بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقال الأربد فى تصريح لوكالة "سبوتنيك": "إن سفارة دولة ليبيا لدى الولايات المتحدة الأمريكية أقامت حفلاً، أمس الأربعاء 18 يوليو 2018، بالعاصمة واشنطن، حيث تم خلال الحفل استلام عدد من الجرار الفخارية الأثرية التى ترجع أصولها إلى الحضارة الجرمانية فى ليبيا".

وأضاف مدير المكتب الإعلامى وزارة الخارجية الليبية، بأن "القطع الأثرية التاريخية هى جزء من تاريخ ليبيا العريق وتاريخ البشرية"، مضيفاً بأن "أهمية هذه الآثار هى إعادتها وحفظها فى بلدها الأصلى ليبيا، لما تمثله من قيمة تاريخية وحضارية".

وأشار الأربد إلى أن "وزارة الخارجية الليبية بالعاصمة طرابلس تتوجه بالشكر لحكومة الولايات المتحدة الأمريكية ممثلة فى وزارة الخارجية الأمريكية ووزارة الأمن الداخلى، على ما تقدمه من تعاون مع الحكومة الليبية".

وتابع بأن "هذه القطع الأثرية الفخارية قام بتسليمها المواطن الأمريكى د. روبرت هاوجى، الذى احتفظ بها منذ ستينيات القرن الماضي".

وتعتبر هذه القطع التى استلمتها حكومة الوفاق الوطنى الليبية، تمثل جزءاً من الحضارة الجرمانية الليبية.

يشار إلى أن الدولة الليبية قد وقعت مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية، حول حماية الممتلكات الثقافية فى شهرفبراير الماضى، عام 2018 ، والتى ستساعد على إعادة أية قطع أثرية نقلت أو هربت بشكل غير قانونى من ليبيا.


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