كوكا يرد على صور محمد صلاح فى جزر المالديف: "هتضرب هنضرب"

كتبت مريم بدر الدين

رد المهاجم المصرى أحمد حسن كوكا المحترف فى نادى سبورتنج براجا البرتغالى، على صور النجم محمد صلاح الأخيرة فى جزر المالديف، على طريقته الخاصة.

ونشر كوكا صورة له وهو يستمتع بإجازته فى أحد الشواطئ، عبر حسابه بموقع "تويتر"، مصحوبة بتعليق "هتضرب هنضرب"، فى إشارة منه إلى منافسة صلاح.



كوكا

كان النجم المصرى محمد صلاح نشر صورة جديدة له عبر حسابه على "تويتر"، أثناء رحلته الترفيهية إلى جزر المالديف لقضاء عطلته السنوية، استعدادا للموسم المقبل مع فريقه ليفربول الإنجليزى.

كما أثارت صورة مشروب، جزر المالديف، الذى نشره النجم الدولى محمد صلاح المحترف فى صفوف فريق ليفربول الإنجليزى تساؤلات الكثير عن نوع هذا المشروب وما هى فوائده.

وتبين من خلال الصورة التى نشرها النجم الدولى على حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى " تويتر" أنه يتناول مشروب حليب جوز الهند المقدم بطريقة جذابة داخل الثمرة نفسها.

يأتى هذا فى الوقت الذى يستعد فيه صلاح للسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية مع ليفربول للمشاركة فى بطولة كأس الأبطال الدولية الودية، التى تأتى ضمن برنامج إعداد "الريدز" لخوض منافسات الموسم الجديد.