كوكا يرد على صور محمد صلاح فى جزر المالديف: "هتضرب هنضرب"

رد المهاجم المصرى أحمد حسن كوكا المحترف فى نادى سبورتنج براجا البرتغالى، على صور النجم محمد صلاح الأخيرة فى جزر المالديف، على طريقته الخاصة.
ونشر كوكا صورة له وهو يستمتع بإجازته فى أحد الشواطئ، عبر حسابه بموقع "تويتر"، مصحوبة بتعليق "هتضرب هنضرب"، فى إشارة منه إلى منافسة صلاح.
كوكا
وتبين من خلال الصورة التى نشرها النجم الدولى على حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى " تويتر" أنه يتناول مشروب حليب جوز الهند المقدم بطريقة جذابة داخل الثمرة نفسها.
يأتى هذا فى الوقت الذى يستعد فيه صلاح للسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية مع ليفربول للمشاركة فى بطولة كأس الأبطال الدولية الودية، التى تأتى ضمن برنامج إعداد "الريدز" لخوض منافسات الموسم الجديد.
جزر المالديف فى سطور
وتقع جزر المالديف فى المحيط الهندى بالقرب من جمهورية سيريلانكا والهند، وتضم الجزر عددًا من المنتجعات السياحية تصل إلى أكثر من 100 منتجع يختلف مساحتها حسب موقعها على كل جزيرة، من أشهر المشروبات التى يتم تقديمها فى جزر المالديف هو جوز الهند، والباباى والأناناس، وتوجد أنواع من جوز الهند مثل الذى تناول مشروبه محمد صلاح ونشر صورته عبر موقع إنستجرام
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