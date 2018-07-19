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الخميس، 19 يوليه 2018 10:45 ص
خالد صلاح
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كوريا الجنوبية وكندا تناقشان ردا مشتركا على تعريفات السيارات الأمريكية

الخميس، 19 يوليه 2018 08:54 ص
كوريا الجنوبية وكندا تناقشان ردا مشتركا على تعريفات السيارات الأمريكية رئيس كوريا الجنوبية مون جاى إن
سول (أ ش أ)
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اتفقت كوريا الجنوبية وكندا على التعامل بشكل مشترك مع تحرك الولايات المتحدة لفرض الرسوم الجمركية على السيارات الأجنبية وتشكيل جبهة موحدة ضد الحمائية المتزايدة فى التجارة العالمية، وفقا لما ذكرته وزارة التجارة الكورية الجنوبية اليوم الخميس.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، أن وزير التجارة الكورى الجنوبى كيم هيون-تشونج التقى بوزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند فى أوتاوا لمناقشة القضايا التجارية الأخيرة واستكشاف طرق لتوسيع التعاون الاقتصادى الثنائى.

وتبحث الدولتان سبل الدفاع عن صناعاتها فى مجال السيارات حيث من المقرر أن تطرح إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب تعريفات جديدة بنسبة 25% على السيارات الأجنبية لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

من جانبها طالبت سول بأن يتم إعفاء السيارات الكورية الجنوبية من الرسوم الجمركية الأمريكية حيث أنها توصلت إلى اتفاق حول مراجعة اتفاقية التجارة الثنائية، والتى قبلت مطالب واشنطن بشأن قطاع السيارات، ولكونها لا تشكل تهديدا لأمن الولايات المتحدة.

وبعد الاجتماع، توجه وزير التجارة الكورى الجنوبى إلى العاصمة الأمريكية (واشنطن) لعقد سلسلة من الاجتماعات مع المسئولين الحكوميين الأمريكيين والمشرعين والمسؤولين فى الصناعة لتقديم حجج ضد التعريفات، وفقا لما ذكرته الوزارة.

 


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