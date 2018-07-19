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فيديو.. وزير القوى العاملة: "الشاب اللى خد قرض وحطه فى البنك خاين وفلوسه حرام"

الخميس، 19 يوليه 2018 12:49 م
فيديو.. وزير القوى العاملة: "الشاب اللى خد قرض وحطه فى البنك خاين وفلوسه حرام" محمد سعفان وزير القوى العاملة
الشرقية - إيمان مهنى
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شهد محمد سعفان وزير القوى العاملة ختام فعاليات المرحلة الثالثة لمبادرة مصر بكم أجمل بالشرقية، بحضور إلى اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، اللواء سامى سيدهم نائب المحافظ، وعدد من نواب البرلمان خالد المصرى مدير مديرية القوى العاملة بالشرقية بقاعة الاجتماعات بالديوان العام  .

وقال وزير القوى العاملة، خلال الفعالية، "إن الشاب الذى يستفيد من مميزات القروض الممنوحة للشباب، دون إقامة مشروع، ويضع مبلغ القرض فى البنك ويسدد أقساطه من فوائده خاين للأمانة وفعل كل الموبقات، وأن هذا المال أصبح حراما".

ومن جانبه أوضح حسام شبكة مدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغير أن الجهاز قام بالمشاركة فى الموضوعات والندوات التى تتعلق بـتجزئة السوق ووضع الخطة التسويقية، العمالة وأشكال المشروعات والتمويل، قصص نجاح رواد أعمال، الخدمات التمويلية التى يقدمها الجهاز ومناقشة الأفكار المطروحة من المتدربين لإقامة مشروعات وتلقى كل الاستفسارات والإجابة عليها من قِبل المسئولين، لتحقيق الاستفادة للمتدربين من ذوى الاحتياجات الخاصة من أبناء محافظة الشرقية.

 


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