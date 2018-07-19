فيديو ..سحب المياه من داخل تابوت الاسكندرية بعد الاستعانة بمضخات خاصة

وكان قد تم فتح غطاء التابوت وتركه ساعة كاملة لإزالة الرائحة الكريهة التى انبعثت من التابوت.

ويشرف على فتح تابوت الاسكندرية الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للهيئة العامة للآثار وفريق أثريين متخصص من الأقصر والإسكندرية لفتح التابوت.

وأكدت مصادر لـ"اليوم السابع"، أنه سوف تتم أعمال رفع الغطاء اليوم عن تابوت الاسكندرية، ولكن قبل رفعه نهائيا من على جسم التابوت، سيتم تهويته لفترة زمنية معينة نظرًا لأنه مغلق منذ 2000 عام، لافتا إلى أنه سيتم وضع مواسير بين التابوت والغطاء لتهويته، ثم معرفة ما به، وحال اكتشاف ما بداخله سيتم نقلها إلى المخازن فورًا.