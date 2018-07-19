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فيديو.. رئيس مباحث القطامية يكشف كواليس إعادة 200 ألف جنيه بعد سرقتهم

الخميس، 19 يوليه 2018 06:14 م
فيديو.. رئيس مباحث القطامية يكشف كواليس إعادة 200 ألف جنيه بعد سرقتهم المتهمين بعد القبض عليهم
كتبت : دينا الحسينى
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كشف الرائد محمد كمال رئيس مباحث قسم شرطة القطامية كواليس ضبط مرتكبى واقعة سرقة مبلغ مالى من داخل إحدى السيارات بالمقطم.

وقال فى تصريحات صحفية ورد بلاغاً للقسم من "عبد الحميد أ. ع" مهندس بإحدى الشركات الكائنة بدائرة القسم، ومقيم بدائرة مركز شرطة قليوب بالقليوبية، أنه عقب قيامه بسحب مبلغ مالى 200.000 جنيه من أحد البنوك بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس توجه للشركة عمله بالسيارة ملكه وترك السيارة أمام الشركة وبداخلها المبلغ المالى المشار إليه، وعقب ذلك أخطره مسئول أمن الشركة بكسر الزجاج الجانبى للسيارة، واكتشف سرقة المبلغ المالى من داخلها.

ووجه اللواء محمد منصور مدير مباحث القاهرة بتكثيف الجهود، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة كلاً م أحمد ع. ط- 45 سنة سائق، مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة وله محل إقامة آخر بدائرة قسم شرطة المرج، سبق اتهامه فى 23 قضية آخرهم "نشل"، و"محمد ط. م" 51 سنة، نجار، مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء وله محل إقامة آخر بدائرة قسم شرطة السلام أول- مسجل شقى خطر "سرقات عامة"، سبق اتهامه فى 45 قضية آخرهم "سرقة" ومطلوب التنفيذ عليه فى قضية "مخدرات" والمقضى فيها بالسجن 3 سنوات وكذا فى 6 أحكام حبس جزئى، و"هشام ع. م" 49 سنة، مقيم بدائرة قسم شرطة الظاهر- مسجل شقى خطر "سرقات عامة" سبق اتهامه فى 14 قضية آخرهم "سرقة بالإكراه"، مستخدمين فى ذلك السيارتين رقمى "ف ل هـ 852 أجرة ملك المتهم الأول، و"ب ف ب 582" ملك المتهم الثانى.

 
رئيس مباحث فسم القطامية
رئيس مباحث فسم القطامية

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهم حال استقلالهم السيارة رقم ج ف هـ 469 أجرة ملك وقيادة المتهم الثالث، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب "التتبع وكسر الزجاج"، باستخدام السيارتين ملك المتهمان الأول والثانى، واقتسامهم المبلغ المستولى عليه فيما بينهم.

وتم بإرشادهم ضبط السيارتين المستخدمتين فى ارتكاب الواقعة، وكذا المضبوطات وهى عبارة عن مبلغ مالى قدره 10 آلاف جنيه بمسكن المتهم الأول ومبلغ مالى قدره 70 ألف جنيه وكذا 2 جهاز كمبيوتر "لاب توب" بمسكن المتهم الثانى، ومبلغ مالى قدره 65 ألف جنيه بمسكن المتهم الثالث، كما تم ضبط كمية من كسر البوجيهات والمستخدم فى كسر زجاج السيارة.

المتهمين بعد القبض عليهم
المتهمين بعد القبض عليهم

وأقروا أن المبالغ المضبوطة من متحصلات الواقعة، وإنفاقهم باقى المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهم الشخصية، وتسديد كلاً من المتهمان الأول والثانى أقساط السيارتين المضبوطتين بواقع 13 ألف للسيارة الأولى، و25 ألف للسيارة الثانية، كما أقر المتهم الثانى بشرائه جهازى الكمبيوتر المضبوطان من متحصلات الواقعة.


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