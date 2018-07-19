فيديو.. جيش اليمن مدعوما بالتحالف يتقدم فى معركة صعدة ويطبق الحصار على باقم

إيمان حنا

تطور كبير أحرزته قوات الجيش اليمنى مدعوما بطيران تحالف دعم الشرعية فى معركته بمحافظة صعدة معقل الحوثيين، حيث تم تحرير سلسلة جبال العبد والوسط بمديرية باقم وتمكنت من قطع خط إمداد الميليشيات الحوثية الذى يربط قرية مزهر بمركز مديرية باقم، ومن جهة أخرى تحاصر مليشيات الحوثى فى مركز مديرية باقم من جميع الاتجاهات، فى الوقت الذى سدد طيران التحالف العربى عدة غارات باتجاه تعزيزات ميليشيات الحوثى الانقلابية المتجهة إلى مركز مديرة باقم.

ومن جانبه قال العميد ياسر الحارثى قائد اللواء 102، بحسب المركز الإعلامى للقوات المسلحة، إن قوات الجيش الوطنى مسنودة بطيران التحالف حررت سلسلة جبال العبد والوسط بمديرية باقم وتمكنت من قطع خط إمداد الميليشيات الحوثية الذى يربط قرية مزهر بمركز مديرية باقم.



صعدة

وأضاف العميد الحارثى أن قوات الجيش تفرض فى الأثناء حصارا خانقا على ميليشيات الحوثى المتمركزة فى مركز مديرية باقم وتقطع عنها خطوط الإمداد.

وأكد العميد الحارثى أن الجيش تمكن من أسر أربعة من عناصر من الميليشيات فيما لقى أكثر من ثلاثين مصرعهم خلال المعارك التى مازالت على أشدها حتى اللحظة.

وذكر العميد الحارثى أن طيران التحالف العربى شارك بفاعلية فى المعارك مستهدفا بعدة غارات تعزيزات الميليشيات الحوثية وتجمعاتها تكبدت على إثرها خسائر كبيرة فى الأرواح والمعدات.

وكانت قوات الجيش قد أعلنت فى ساعة متأخرة من مساء الأمس أنها تمكنت من تحرير قرية مزهر القريبة من مركز مديرة باقم.