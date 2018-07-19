فيديو.. الشركة المنفذة لبركة غليون: بدء المرحلة الثانية للمشروع اليوم

كتب سمير حسنى

أعلن الدكتور عادل المسلمانى، الرئيس التنفيذى للشركة المنفذة لمشروع بركة غليون، عن بدء المرحلة الثانية من المشروع، اليوم، والتى تشتمل على مصنع مسحوق أسماك بطاقة إنتاجية 100 طن فى اليوم، ومصنع لصناعة الشكائر بطاقة إنتاجية 15 مليون شيكارة، ومحطة تنقية مياه بطاقة إنتاجية 200 طن يوميًا.

وقال الرئيس التنفيذى للشركة المنفذة لمشروع بركة غليون، فى لقاء على قناة "اكسترا نيوز"، أن المشروع يوفر 5 آلاف فرصة عمل مباشرة، ويعد الأول فى مصر وإفريقيا والشرق الأوسط، كما أنه يعد واحدًا من أفضل 5 مشاريع للاستزراع السمكى فى العالم.

وأكد على أن المشروع إضافة قوية للاقتصاد، حيث يوفر 27 % من العجز ويسد جزء من الفجوة التى تقدر بنصف مليون طن، فى حين أن مصر تنتج 1.8 مليون طن ونستهلك 2.3 مليون طن، مبينًا أن الاستيراد يكلف الخزانة العامة 350 مليون دولار سنويًا.