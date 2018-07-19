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فيديو.. الجيش اليمنى ينزع مئات الألغام الحوثية فى الجوف

الخميس، 19 يوليه 2018 01:19 م
فيديو.. الجيش اليمنى ينزع مئات الألغام الحوثية فى الجوف جريمة الألغام فى اليمن
كتبت إيمان حنا
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نزعت الفرق الهندسية التابعة للجيش اليمنى بمحافظة الجوف قرابة المائة لغم وعبوة ناسفة، كانت زرعتها ميليشيات الحوثى بمديرية خب الشعف فى محافظة الجوف قبل دحرهم منها.

يأتى ذلك فى الوقت الذى تستمر فيه ميليشيات الحوثى فى زراعة آلاف الألغام فى محافظات اليمن، وقال وزير حقوق الإنسان اليمنى محمد عسكر إن زراعة الألغام فى مقدمة الجرائم التى ترتكبها ميليشيا الحوثى ضد الشعب اليمنى، وأكد أن الميليشيا الحوثية زرعت واستخدمت الألغام الفردية مستغلة المخزون السابق للجيش اليمنى، ومنها المموهة التى يصعب تمييزها، كما استخدمت الألغام البحرية وهى تكنولوجيا جديدة صدرتها إيران للحوثى سعيا منها لتهديد الملاحة الدولية".

وأوضح أن الميليشيات الانقلابية ابتكرت ألغاما متفجرة فردية ومموهة وارتجالية IED متنوعة الأغراض والأهداف، بما فيها العبوات المتفجرة الارتجالية بواسطة أجهزة الراديو بعضها قادمة بشكل مباشر من إيران (كما ورد فى تقرير فريق خبراء مجلس الأمن لعام 2017).

وقال إن الإحصائيات الأولية تشير إلى أن المليشيات الحوثية زرعت حوالي مليون لغم في أنحاء متفرقة من اليمن.

 

 


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