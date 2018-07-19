فيديو.. الإسكان: هجوم كاسح من المواطنين لحجز وحدات العاصمة الإدارية الجديدة

كتب أحمد حسن

قال هانى يونس، المتحدث باسم وزارة الإسكان، إنه تم طرح كراسة الشروط الخاصة بوحدات الإسكان الاجتماعى المطروحة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لافتا إلى أن كراسة الشروط تم طرحها على الموقع الإلكترونى الخاص بالحجز.

وأكد هاني يونس - خلال مداخلة هاتفية له مع برنامج "الحياة في مصر"، المذاع عبر فضائية "الحياة"- أنه تم تدشين موقع إلكتروني خاص بالحجز ولذلك لتسجيل بيانات الراغبين في الحجز، وليس لحجز الوحدات، لافتا إلى أن تسجيل البيانات ممتد لنهاية الشهر.

وتابع هاني يونس، قائلا: " فيه هجوم كاسح من المواطنين على الموقع الإلكترونى".