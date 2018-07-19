فيديوجراف.. تعرف على ضوابط تنسيق الجامعات الخاصة بعد إقرارها

وائل ربيعى

أقر مجلس الجامعات الخاصة والأهلية برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، ضوابط تنسيق الجامعات الخاصة بالعام الحالى، وذلك لرسم الخريطة العامة لتنسيق الجامعات الخاصة خلال العام الحالى.

1- تطبيق نظام الشرائح وفقاً لمجاميع الطلاب فى الثانوية العامة.

2- تبدأ الشريحة الأولى يوم 29/7/2018 حتى 8/8/2018.

3- الشريحة الثانية تبدأ 9/8/2018 حتى آخر أغسطس المقبل.

4- يكون الحد الأدنى للتقدم للطلاب المصريين بـ 95% الطب البشرى، و90% كليات (طب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعى)، و80% الهندسة.

5- حدد المجلس 70% حد أدنى لكليتى (الفنون التطبيقية/ العلوم الطبية التطبيقية)، و 70% كليتا (علوم الحاسب/ التكنولوجيا الحيوية).

6- الحد الأدنى بـ 60% كليات (الاقتصاد والعلوم السياسية/ الإدارة)، و 62% كليات (اللغات والترجمة، الإعلام)، و 55% باقى الكليات.

7- يقدم الطالب صورة معتمدة وموثقة من المستندات والشهادات الحاصل عليها .

8- تقديم إيصال من مكتب التنسيق الرئيسى يفيد باستلام المكتب لأصول الشهادات والمستندات.