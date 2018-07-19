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الخميس، 19 يوليه 2018 04:54 م
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فريق بهندسة أسيوط يحصل على اعتماد"الجمعية الأمريكية للمهندسين الميكانيكيين"

الخميس، 19 يوليه 2018 03:03 م
فريق بهندسة أسيوط يحصل على اعتماد"الجمعية الأمريكية للمهندسين الميكانيكيين" فريق من طلاب الكلية "ASME Assiut section" فى
أسيوط ـ محمود عجمى
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أعلن الدكتور نوبى محمد حسن عميد كلية الهندسة بجامعة أسيوط، عن نجاح فريق من طلاب الكلية "ASME Assiut section" فى حصولهم رسمياً على الاعتماد الدولى من الجمعية الأمريكية للمهندسين الميكانيكيين " ASME "، ليصبح الفريق الـ12 على مستوى الجمهورية والأول على صعيد مصر يتم اعتماده دوليا منASME ، جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس الجامعة والدكتور محمد عبداللطيف نائبه لشئون التعليم والطلاب.

وأشار الدكتور أحمد حمزة حسينى رئيس قسم الهندسة الميكانيكية، أن نشاط الفريق يهدف إلى تشجيع الطلاب على الابتكار والبحث فى المجالات الهندسية التكنولوجية المختلفة إلى جانب تعزيز مهاراتهم وإعدادهم لسوق العمل من خلال تشجيعهم على المشاركة فى ورش العمل والدورات والمشاريع والمسابقات العالمية والمحلية ، موضحاً أن ذلك يأتى فى إطار حرص الكلية الدائم على إتاحة الفرص للطلاب للتطبيق العملى للعلوم الهندسية وربط دراستهم بالواقع العملى.

وأكد الدكتور وائل خير الدين المدرس بقسم الهندسة الميكانيكية والمشرف على الفريق أن الفريق قام بالمشاركة فى العديد من الأنشطة التى تساهم على تطوير وتنمية المهارات لدى طلاب الكلية وذلك منذ إنشائه فى أبريل الماضى وتحت قيادة المهندس على أحمد فؤاد، مضيفاً أن جمعية  ASME تعد مورداً أساسياً للمهندسين الميكانيكيين وغيرهم من المهنيين الفنيين من جميع أنحاء العالم وذلك من خلال تنظيمها للمسابقات العالمية المختلفة فى المجال الهندسى.

وفيما يخص الخطة المستقبلية للفريق نوه المهندس على أحمد فؤاد قائد الفريق أنه من المقرر أن يشارك الفريق فى الفترة المقبلة فى مسابقة عالمية تنظمها المنظمة الأمريكية لمهندسين الميكانيكا والتى سوف تقام فى مارس المقبل بنيويورك، إلى جانب مشاركة الفريق فى عدداً من المسابقات الأخرى المحلية.

 


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