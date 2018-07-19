فتح الصالة الرئاسية بمطار القاهرة استعدادا لسفر الرئيس إلى الخرطوم

أعلنت سلطات مطار القاهرة الدولى، حالة الطوارئ استعدادا لسفر الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الخرطوم بعد ظهر اليوم الخميس، فى زيارة تستغرق يومين يلتقى خلالها نظيره السودانى عمر البشير لبحث العديد من القضايا المتعلقة بدعم العلاقات الثنائية بين البلدين والتعاون المشترك بينهما فى كافة المجالات، إلى جانب مناقشة القضايا الأفريقية والعربية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وفتحت السلطات استراحة رئاسة الجمهورية استعدادا لسفر الرئيس عبد الفتاح السيسي.