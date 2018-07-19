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الخميس، 19 يوليه 2018 09:00 م
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"غلاف اليوم".. ترامب وبوتين وجهان لعملة واحدة على مجلة "التايم" - (فيديو)

الخميس، 19 يوليه 2018 07:25 م
"غلاف اليوم".. ترامب وبوتين وجهان لعملة واحدة على مجلة "التايم" - (فيديو) بوتين وترامب على غلاف التايم
كتب عبد الوهاب الجندى
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فى غلاف مثير للجدل، لقى ترحيبا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعى، وفى الأوساط الصحفية، نشرت مجلة "التايم" الأمريكية اليوم الخميس، على غلافها الأسبوعى صورة تجمع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، ونظيره الروسى فلاديمير بوتين، ليظهران على هيئة وجه رجل واحد.

غلاف المجلة الأمريكية، عبر عن الانتقاد الحاد للقمة التى جمعت الرئيس الأمريكى ونظيره الروسى، يوم الإثنين الماضى، فى مدينة هلنسكى عاصمة فنلندا.

وسادت حالة من الغضب فى الأوساط الأمريكية، بعد القمة بين ترامب وبوتين، ولا يزال الرئيس الأمريكى، عرضة للانتقادات حتى داخل معسكره بسبب تصريحاته التى اعتبرت متساهلة حيال نظيره الروسي.

وعنونت مجلة "التايم" غلافه بـ"the summit crisis" أى ما يعنى قمة الأزمات.

وغرد الرئيس الأمريكى اليوم الخميس "أن القمة مع روسيا كانت نجاحا كبيرا إلا لعدو الشعب الفعلي، وسائل الإعلام المضللة"، مكررا عبارة سبق أن استخدمها فى 2017.

غلاف التايم
غلاف التايم

 


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بوتين وترامب على غلاف التايم

بوتين وترامب

مجلة التايم

غلاف مجلة التايم

القمة الامريكية الروسية

قمة ترامب بوتين

قمة هلنسكي




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