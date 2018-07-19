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غدًا.. آخر أيام تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولى من التنسيق

الخميس، 19 يوليه 2018 03:41 ص
غدًا.. آخر أيام تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولى من التنسيق مكاتب تنسيق الجامعات ـ أرشيفية
كتب - وائل ربيعى
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ينتهى مكتب التنسيق فى السابعة من مساء غدٍ الجمعة، من تسجيل رغبات طلاب المرحلة الأولى من التنسيق التى انطلقت يوم الاثنين الماضى بحد أدنى 394 درجة فأكثر أى بنسبة 96.10% فأكثر لطلاب "علمى علوم"، الذين يبلغ عددهم 28001 طالب وطالبة.

 

وجاء الحد الأدنى للشعبة الهندسية 385 درجة فأكثر أى بنسبة 93.90% فأكثر ويبلغ عددهم 15267 طالباً وطالبة، وفيما يخص الشعبة الأدبية تحدد الحد الأدنى للتقدم بها 328 درجة فأكثر أى بنسبة 80.00% فأكثر ويبلغ عدد الطلاب فيها 83539، وذلك بإجمالى عدد طلاب المرحلة 126807 طلاب وطالبات.

 

 


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