غدًا.. آخر أيام تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولى من التنسيق

كتب - وائل ربيعى

ينتهى مكتب التنسيق فى السابعة من مساء غدٍ الجمعة، من تسجيل رغبات طلاب المرحلة الأولى من التنسيق التى انطلقت يوم الاثنين الماضى بحد أدنى 394 درجة فأكثر أى بنسبة 96.10% فأكثر لطلاب "علمى علوم"، الذين يبلغ عددهم 28001 طالب وطالبة.

وجاء الحد الأدنى للشعبة الهندسية 385 درجة فأكثر أى بنسبة 93.90% فأكثر ويبلغ عددهم 15267 طالباً وطالبة، وفيما يخص الشعبة الأدبية تحدد الحد الأدنى للتقدم بها 328 درجة فأكثر أى بنسبة 80.00% فأكثر ويبلغ عدد الطلاب فيها 83539، وذلك بإجمالى عدد طلاب المرحلة 126807 طلاب وطالبات.