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غادة والى تزور الفنان جميل راتب وتوجه بتقديم الرعاية الصحية بعد تدهور حالته

الخميس، 19 يوليه 2018 03:32 م
غادة والى تزور الفنان جميل راتب وتوجه بتقديم الرعاية الصحية بعد تدهور حالته غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى
كتب مدحت وهبة
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وجهت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، بتقديم أعلى مستويات الرعاية الطبية للفنان القدير جميل راتب بعد تدهور حالته الصحية، في إطار رعاية الدوله لكبار المبدعين والفنانين.

وأكدت غادة والى  فى تصريحات اليوم، أن جميل راتب أحد رموز الفن والإبداع فى مصر وقدم الكثير للمجتمع المصرى من خلال أدواره المتميزة فى المسرح والسينما والتليفزيون ومن الطبيعى أن ترعى  الدولة كل المبدعين وتقدم لهم كل أشكال الدعم.

وقامت غادة والى، بزيارة الفنان القدير والتقت بالأطباء المعالجين واطمأنت على حالته الصحية.

كانت غادة  والى قد تلقت اتصالا هاتفيا من الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية طالبا تقديم الدعم اللازم للفنان القدير فتم إدخاله قسم العناية المركزة بمستشفى خاص بالدقى.

 


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الرعاية الصحية




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