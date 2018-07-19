طيران الجيش العراقى يدمر وكرا وآليات لتنظيم "داعش" فى كركوك

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تمكن طيران الجيش العراقي، اليوم الخميس، من تدمير وكر ونفق وآليات تابعة لتنظيم (داعش) الإرهابى فى قصف جوى استهدف مدينة (المطيبيجة) فى محافظة كركوك.

وقال المتحدث باسم مركز الإعلام الأمنى العميد يحيى رسول - وفقا لقناة (السومرية نيوز) العراقية - إن طيران الجيش ضمن عمليات (ثآر الشهداء الثانية) وخلال إسناده للقوات الأمنية ضمن قيادة عميلات صلاح الدين دمر مضافة لعناصر تنظيم (داعش) الإرهابى بكامل آلياتها اللوجيستية بالإضافة إلى تدمير نفق يستخدمه الإرهابيون.

وأعلنت اللجنة الأمنية فى مجلس ديالى العراقية، أمس، عن بدء خطة (مسك العقد) فى حوض المطيبيجة على الحدود بين المحافظة وصلاح الدين والتى تأتى ضمن استراتيجية قطع الطريق على خلايا "داعش" الإرهابي.

على صعيد متصل، دعا زعيم التيار الصدرى مقتدى الصدر، القوى السياسية العراقية إلى تعليق حواراتها لحين تلبية مطالب المتظاهرين.

وقال الصدر - فى تغريدة له على تويتر أوردتها قناة (السومرية) - "على الكتل السياسية الفائزة فى الانتخابات الحالية تعليق كل الحوارات السياسية من أجل التحالفات وغيرها إلى حين إتمام تلبية مطالب المتظاهرين بل وتشكيل مجموعة عمل جادة مع الحكومة وبالتنسيق مع المتظاهرين من أجل تنفيذها".

وتعقد القوى السياسية الفائزة بالانتخابات العامة الأخيرة فى العراق اجتماعات وحوارات مكثفة لغرض تشكيل الكتلة النيابية الأكبر التى تتمكن بدورها من تشكيل الحكومة المقبلة، وسط احتجاجات شعبية اجتاحت محافظات وسط وجنوب العراق تطالب بتوفير الخدمات والقضاء على البطالة والفساد.