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الخميس، 19 يوليه 2018 04:53 م
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ضبط 10 أطنان مواد غذائية فاسدة فى حملة تموينية بالشرقية

الخميس، 19 يوليه 2018 04:03 م
ضبط 10 أطنان مواد غذائية فاسدة فى حملة تموينية بالشرقية حملة تموينية - أرشيفية
الشرقية - إيمان مهنى
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قامت إدارة مراقبة الأغذية بالشرقية، بإشراف الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بحملات مكثفة على المنشآت الغذائية والأسواق بديرب نجم وأولاد صقر والزقازيق وبلبيس وأبو حماد وههيا ومنشأة أبو عمر، اسفرت. عن ضبط كميات كبيرة من الأغذية الفاسدة .

 

و ذكر بيان، أنه ترأس أحمد خطاب مدير عام الطب الوقائى و الدكتور باسم محمد مدير إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية حملات أسفرت عن ضبط 10 طن أغذية مختلفة بديرب نجم وتم إعدام طن أغذية مختلفة، 40 لتر زيت وبوظة، كما تم تحرير 75 محضر للمنشآت الغذائية المخالفة، وسحب 111 عينة أغذية وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، كما تم التوصية بإغلاق 13 منشأة غذائية لعدم وجود ترخيص ووجود خطر داهم على الصحة العامة .

 

 
 
 
 
 
 

 


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