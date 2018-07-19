ضبط شاب اخترق حساب مراسلة تليفزيونية على "فيس بوك" لابتزازها

الشرقية- فتحية الديب

ألقى ضباط الإدارة العامة للتكنولوجيا بوزارة الداخلية، بإشراف اللواء على أباظة، مدير مباحث الإدارة، القبض على شاب من مركز أبوكبير بالشرقية، لقيامه بابتزاز مراسلة تلفزيونية بسرقة حسابها الشخصى على موقع فيس بوك، ومطالبتها بمبلغ مالى مقابل عودته.

وتمكنت مأمورية بقيادة العميد عاصم الشريف رئيس المباحث الجنائية، وبرفقته العقيد محمد رمضان رئيس فرع شرق الدلتا، والمقدم دكتور محمود مدين، ضابط المباحث بالإدارة العامة للتكنولوجيا بوزارة الداخلية، بإشراف اللواء على أباظة، مدير مباحث الإدارة، بالتنسيق مع مباحث أبوكبير من ضبط " محمد ال ح" 17 سنة مقيم قرية المشاعلة أبوكبير، لقيامه بابتزاز مراسلة تلفزيونية مقيمية بمحافظة القاهرة، نظير إرجاع حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك.

وتبين من التحريات أنه يقوم باختراق الحسابات ببرامج اختراق تدرب على عملها عن طريق موقع اليوتيوب، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6063 إدارى مركز شرطة أبوكبير.