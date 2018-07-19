صور.. وزير التعليم العالى يتفقد جناح جامعة بنها ويشيد بمشروعات الطلاب

القليوبية-نيفين طه

تفقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى و البحث العلمى، جناح جامعة بنها، اليوم الخميس، خلال افتتاحه معرض التعليم العالى الثالث والمقام بأرض المعارض، وتنظمه مؤسسة أخبار اليوم فى الفترة من 19 إلى20 من يوليو الجارى.

وخلال جوله الوزير التفقدية بجناح جامعة بنها قدم الدكتور حسين المغربى نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب شرحا لاستعدادات الجامعة للعام الدراسى الجديد وأبرز البرامج الجديدة التى تقدمها الجامعة بنظام الساعات المعتمدة للطلاب والتى يبدأ تدريسها مع بداية العام الدراسى الجديد لمواكبة متطلبات سوق العمل.

واطلع وزير التعليم العالى على عدد من مشروعات التخرج لطلاب جامعة بنها وأشاد بها وأكد على دعمه واهتمامه لتطوير هذه الابتكارات.

وأكد المغربى حرص الدكتور السيد يوسف القاضى رئيس الجامعة على مشاركة إدارة الجامعة فى مثل هذه المعارض لأهميتها على المستويين الوطنى والإقليمى وتعريف المشاركين فيها بالإمكانيات التى تتمتع بها جامعة بنها فى مجالات التعليم والبحث العلمى

و أوضح الدكتور السيد يوسف القاضى رئيس الجامعة أن تميز المشروعات الطلابية جاء نتيجة دعم إدارة الجامعة للطلاب المتميزين الذين لديهم أفكار مبتكرة مما نتج عنه هذه المشروعات التى نالت إعجاب الزائرين لجناح الجامعة فى المعرض الذى تم افتتاحه اليوم، كما جاء نتيجة اهتمام إدارة الجامعة بإحراز تقدم علمى حقيقى واكتشاف الطلاب المتميزين من خلال إنشاء مركز دعم الابتكار بالجامعة منذ نحو عام ورصد مليون جنيه دعما للمشروعات الطلابية الجادة ومشروعات شباب الباحثين.

رافق الدكتور المغربى الدكتور عيد حميدة عميد كلية التجارة والدكتور محمد أبوسالم مدير وحدة الوافدين بالجامعة.











