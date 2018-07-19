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الخميس، 19 يوليه 2018 01:08 م
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صور.. وزير الاتصالات يفتتح أعمال تطوير مكتبى بريد بالإسكندرية ويستمع للمواطنين

الخميس، 19 يوليه 2018 12:27 م
صور.. وزير الاتصالات يفتتح أعمال تطوير مكتبى بريد بالإسكندرية ويستمع للمواطنين وزير الاتصالات يفتتح أعمال تطوير مكتبى بريد
الاسكندرية جاكلين منير
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افتتح الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات يرافقه عصام الصغير رئيس هيئة البريد، مكتبين للبريد بعد تطويرهما، حيث افتتح الوزير أعمال تطوير مكتب بريد شارع الغرفة التجارية الذى يستقبل نحو 500 مواطن فى اليوم، ومكتب بريد سيدى جابر والذى يستقبل نحو 600 مواطن يوميا.

وزير الاتصالات يفتتح أعمال تطوير مكتبى بريد بالإسكندرية (1)

واستمع وزير الاتصالات الى شرح بأعمال التطوير، كما استفسر من المواطنين عن جودة الخدمات البريدية المقدمة للجمهور ووعد بأعمال تطوير جديدة قائلا : نستهدف الوصول إلى المعايير العالمية فى الخدمات البريدية .

وزير الاتصالات يفتتح أعمال تطوير مكتبى بريد بالإسكندرية (2)

وتم تطوير مكتبى البريد من خلال ميكنة وإدخال التكنولوجيا على جميع الخدمات البريدية المقدمة للجمهور وتدريب العاملين على أحدث طرق تقديم الخدمات البريدية.

وزير الاتصالات يفتتح أعمال تطوير مكتبى بريد بالإسكندرية (3)

يأتى ذلك فى إطار خطة تطوير مكاتب الهيئة لتكون مشابهة للبنوك إذ تم تطوير ما يقرب من 1000 مكتب على مستوى الجمهورية، كما تخطط الحكومة لتطوير نحو 3000 مكتب على مدار 4 سنوات وفقا لبرنامج الحكومة.

 
وزير الاتصالات يفتتح أعمال تطوير مكتبى بريد بالإسكندرية (4)
 

 

وزير الاتصالات يفتتح أعمال تطوير مكتبى بريد بالإسكندرية (5)
 

 

وزير الاتصالات يفتتح أعمال تطوير مكتبى بريد بالإسكندرية (6)
 

 

وزير الاتصالات يفتتح أعمال تطوير مكتبى بريد بالإسكندرية (7)
 
 
وزير الاتصالات يفتتح أعمال تطوير مكتبى بريد بالإسكندرية (8)

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