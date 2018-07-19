صور.. محافظ كفرالشيخ يفتتح مدرستين فى سيدى سالم بتكلفة 18 مليون جنيه

كفر الشيخ – محمد سليمان

افتتح اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ، اليوم الخميس، مدرستى العبايدة للتعليم الأساسى بتكلفة 4. 8 مليون جنيه ، وعمر المختار الابتدائية، بمدينة سيدى سالم بتكلفة 9.4 مليون جنيه لخفض الكثافة من 79 إلى 40 طالبا بالفصل الواحد.

جاء ذلك بحضوراللواء على صلاح، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، والمهندس على عبد الستار، مساعد المحافظ ورئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، اللواء شكرى الجندى، العميد سيد أحمد محمد سيد أحمد، المحاسب محمد عبيدى، ووفاء عبد الله المدير العام التنفيذى لمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ ،أعضاء مجلس النواب، وعدد من القيادات التنفيذية.

قال محافظ كفرالشيخ، إنه افتتح مدرسة العبايدة للتعليم الأساسى بإدارة سيدى سالم التعليمية بتكلفة 8.4 مليون جنيه على مساحة 2099 متر ، مكونة من دور أرضى و 4 طوابق بعدد فصول 22 فصلاً، لخفض الكثافة الطلابية من 65 إلى 45 طالب بالفصل الواحد ، وافتتح مدرسة عمر المختار الابتدائية بمدينة سيدى سالم بتكلفة 9 ملايين و 400 ألف جنيه، على مساحة 2618 م 2، بعدد فصول 32 فصلا دور أرضى وأربعة أدوار، لخفض الكثافة من 79 إلى 40 طالبا بالفصل الواحد، لافتا إلى أن الفترة القليلة المقبلة تشهد افتتاح العديد من المدارس استمرارا لسياسة المحافظة بخفض الكثافة بالفصول وتحسين مناخ التعليم لأبناء محافظة كفرالشيخ تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأضاف محافظ كفرالشيخ أنه تم تسليم 71 مدرسة بتكلفة 362 مليون جنيه وجارى تسليم 5 مدارس بتكلفة 27 مليون جنيه وجارى تنفيذ 34 مدرسة بنسبة 77% بتكلفة 239 مليون جنيه، مشيرا إلى أن إجمالى عدد المدارس الجديدة 108 مدراس بتكلفة إجمالية 607 ملايين جنيه، مؤكدا أن الاهتمام بقطاع التعليم وتربية النشء وترسيخ روح الانتماء من أولى أولوياتنا، ونعمل مع جميع الأجهزة المعنية والمتخصصة لتحسين بيئة التعليم ورفع المستوى الثقافى والتربوى للطلاب، من خلال بناء مدارس جديدة وتدريب المعلمين ورعايتهم، واختيار قيادات متميزة، لتوفير الإمكانيات المطلوبة لبناء جيل متعلم مثقف واع يستطيع النهوض بمستقبل الوطن.



محافظ كفر الشيخ يفتتح مدرستين بسيدى سالم



جانب من جولة المحافظ بالمدارس