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الخميس، 19 يوليه 2018 06:36 م
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صور ..لحظة انتشال تابوت الإسكندرية من موقعه

الخميس، 19 يوليه 2018 05:15 م
صور ..لحظة انتشال تابوت الإسكندرية من موقعه لحظة انتشال التابوت
الإسكندرية أسماء على بدر
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قامت هيئة الآثار، بانتشال تابوت الاسكندرية من موقع اكتشافه بمنطقة سيدى جابر بالإسكندرية، بالتعاون مع المنطقة الشمالية العسكرية، بعد الاستعانة بلودر.
 
وقال مصطفى الوزيرى الأمين العام للهيئة العامة للآثار، أنه سيتم نقل التابوت للمنطقة الأثرية لمصطفى كامل لبدء عملية فحصها، وخضوعها لأشعة أكس راى.
 

وكان قد أعلن الدكتور مصطفى الوزيرى الأمين العام للهيئة العامة للآثار عن وجود 3 مومياوات متحللة وعبارة عن هياكل عظمية داخل التابوت، نافيا صلة المومياوات بأى أسرة ملكية سواء للبطالمة أو الرومان، مؤكدا وجود عدد من الشواهد أهمها أنه لا يوجد نقوش على التابوت أو خرطوش يحمل اسم صاحب الدفنة ولا يوجد لها أية شواهد ملكية.

 

وأضاف فى تصريحات صحفية على هامش فتح تابوت الاسكندرية، أنه تم الاستعانة بمتخصصين من الأقصر، والصعيد وتم إزاحة الغطاء 25 سم، وتم اكتشاف الثلاث مومياوات المتحللة و مياه بكميات كبيرة بداخله بسبب أن العقار القديم الذى كان موجود قبل هدمه كان يعتمد على بيارات فى الصرف الصحى وتسبب فى تسرب المياه، موضحا وجود كسر فى الناحية الشرقية للتابوت تسبب فى تسرب المياه بداخله مما أدى إلى تحلل المومياوات.

وقدم الشكر للقوات المسلحة التى قدمت الدعم الكامل للفريق الأثرى ومدتهم بالدعم والمعدات الكاملة منذ اكتشاف تابوت الاسكندرية.


 


 


 


 


 


 


 


 


 

 


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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

Ml

اين الذهب

تابوت به مومياء ولاكلام عن باقى المقبره اين التماثيل الذهبيه وغيرها طالما هناك تابوت لابد وان يكون هناك مقبره اين هى لك الله ياشعب مصر المظلوم

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