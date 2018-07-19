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الخميس، 19 يوليه 2018 03:50 م
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صور.. شرطة الكهرباء تضبط 2 مليون قضية سرقة تيار كهربائى خلال عام

الخميس، 19 يوليه 2018 01:55 م
صور.. شرطة الكهرباء تضبط 2 مليون قضية سرقة تيار كهربائى خلال عام سرقة كهرباء
كتبت دينا الحسينى
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شنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء حملات لضبط قضايا سرقة التيار، خلال الفترة من 1/8/2017 حتى 30/6/2018.
       
أسفرت الحملات فى مجال مكافحة التوصيلات غير القانونية عن ضبط 2788737 قضية، منها 2777157 قضية سرقة تيار كهربائى، وضبط 11580 مخالفة شروط التعاقد.
 
وفى مجال التحصيل تم تحصيل 2470742 غرامة، وتحصيل 2468181 غرامة فى قضايا سرقات تيار كهربائى، وتم تحصيل 2561 غرامة فى مخالفة شروط التعاقد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة.
 
سرقة كهرباء (1)
سرقة كهرباء

سرقة كهرباء (2)
سرقة كهرباء

سرقة كهرباء (3)
سرقة كهرباء
 
سرقة كهرباء (4)
سرقة كهرباء

 


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