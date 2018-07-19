صور.. حفل زفاف جماعى لـ 60 عروس فى البوسنة والهرسك

كتب عبد الوهاب الجندى

أقام 60 شاب وشابة فى البوسنة، مراسم زواج دينية فى العاصمة سراييفو اليوم الخميس، واعتبره البعض من أكبر حفلات الزفاف الإسلامية فى أوروبا والتى تهدف الى تسهيل بدء الشباب فى تأسيس عائلات.

وقال ألمين كوتوك (31 عاما) لرويترز: "حفل الزفاف يوم خاص للجميع ولكن الزواج بهذه الطريقة ومع وجود الكثير من الأزواج سيكون شيئا سنتذكره مدى الحياة."

وقدمت جمعية خيرية المساعدات المالية لتنظيم الحفل، مع تقديم الورود والهداية النقدية التى بلغت 500 مارك بوسني (حوالي 300 دولار).



أهالى العروس



جانب من الحفل



حفل الزفاف



زوجان



عروسة



قراءة الفاتحة



مسجد الحفل



مشاركين في العرس



الفتيات