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الخميس، 19 يوليه 2018 09:00 م
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صور.. حفل زفاف جماعى لـ 60 عروس فى البوسنة والهرسك

الخميس، 19 يوليه 2018 08:01 م
صور.. حفل زفاف جماعى لـ 60 عروس فى البوسنة والهرسك فتاه من البوسنه والهرسك
كتب عبد الوهاب الجندى
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أقام 60 شاب وشابة فى البوسنة، مراسم زواج دينية فى العاصمة سراييفو اليوم الخميس، واعتبره البعض من أكبر حفلات الزفاف الإسلامية فى أوروبا والتى تهدف الى تسهيل بدء الشباب فى تأسيس عائلات.

وقال ألمين كوتوك (31 عاما) لرويترز: "حفل الزفاف يوم خاص للجميع ولكن الزواج بهذه الطريقة ومع وجود الكثير من الأزواج سيكون شيئا سنتذكره مدى الحياة."

وقدمت جمعية خيرية المساعدات المالية لتنظيم الحفل، مع تقديم الورود والهداية النقدية التى بلغت 500 مارك بوسني (حوالي 300 دولار).

أهالى العروس
أهالى العروس

 

جانب من الحفل
جانب من الحفل

 

حفل الزفاف
حفل الزفاف

 

زوجان
زوجان

 

عروسة
عروسة

 

قراءة الفاتحة
قراءة الفاتحة

 

مسجد الحفل
مسجد الحفل

 

مشاركين في العرس
مشاركين في العرس

 

الفتيات
الفتيات

 

العرائيس
العرائس

 


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