صور.. البدء فى تركيب خطوط الغاز الطبيعى بشارع خالد بن الوليد بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

بدأت محافظة الأقصر، فى أعمال تركيب خطوط وشبكات الغاز الطبيعى بمنطقة شارع خالد بن الوليد، والذى يعد من أشهر الشوارع السياحية فى مدينة الأقصر.

وقال مدير منطقة الصعيد للغاز الطبيعى المهندس خالد رسلان، أن الغرض من توصيل الغاز الطبيعى إلى منطقة شارع خالد بن الوليد هو تغذية الفنادق السياحية والعقارات والمؤسسات والمبانى الحكومية والخاصة الواقعة فى نطاق الشارع، لخدمة أهالى المحافظة بما يتناسب مع مكانة المحافظة السياحية وما تحظى به من مكانة عالمية.

وتأتى أعمال توصيل الغاز الطبيعى إلى شارع خالد بن الوليد ضمن خطة ضخمة لتطوير وتجميل ورفع كفاءة الشارع، حيث يجرى تطوير البنية التحتية للشارع بالكامل، والتى تشمل استبدال خطوط المياه المتهالكة بأخرى جديدة، ومد كابلات كهرباء جديدة لمواجهة الضغوط المتزايدة، وتوسعة الشارع للتغلب على الأزمات المرورية، وذلك بناء على توجيهات محافظ الأقصر محمد بدر، بالانتهاء من أعمال تطوير ورفع كفاءة الشارع وإنارته وتجميله طبقاً للجدول الزمنى الموضوع فى مدة لا تتجاوز شهرين ونصف استعداداً للموسم السياحى الجديد، على أن تتم آلية العمل بالتوازى بين المياه والكهرباء والغاز والطرق.