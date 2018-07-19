صور.. إسبانيا تحتجز مئات المهاجرين فى ميناء ملقة البحرى

كتب عبد الوهاب الجندى

احتجزت السلطات الإسبانية، مئات المهاجرين من الرجال والنساء والأطفال، بعد وصولهم لميناء ملقة الإسبانى، بسواحل البحر المتوسط، على متن قوارب وصلوا بها بطريقة غير شرعية، وفق صور نشرتها وكالة الأنباء رويترز.

وفى وقت سابق، كشفت وزارة الصحة الإسبانية عن مشروع مرسوم سيحال إلى مجلس الوزراء لبتّه هذا الأسبوع، يقضى بتقديم الخدمات الاجتماعية والعناية الصحية المجانية للمهاجرين منذ اللحظة الأولى لدخولهم الأراضى الإسبانية، وبغضّ النظر عمّا إذا كانوا يستوفون الشروط اللازمة للإقامة القانونية.

وبالأمس الأربعاء، تعرض المهاجرين لمأساة جديدة قبالة السواحل القبرصية، حيث أعلن مسئول قبرصى، مصرع 19 شخصًا على الأقل جراء غرق قارب للمهاجرين يحمل نحو 150 مهاجرًا قبالة سواحل البلاد.

المهاجرين على المركب



المهاجرين غير الشرعيين



إنزال الأطفال



دخول المهاجرين فى المركز



سواحل ملقة



مركز احتجاز فى إسبانيا



طفل مهاجر يشير بيده



مركز احتجاز المهاجرين



نزول المهاجرين من المركب