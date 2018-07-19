صور.. إزالة 17 حالة تعد على الأراضى الزراعية.. ورفع 50 طن قمامة بسوهاج

سوهاج – عمرو خلف

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج عن إزالة 17 حالة تعدى على أملاك الدولة فى حملة مكبرة بناحية مركز سوهاج بالتعاون بين الوحدة المحلية والجهات الأمنية، وذلك فى إطار خطة المحافظة للقضاء على ظاهرة التعديات والحفاظ على الرقعة الزراعية، وحماية الأراضى أملاك الدولة، مشددا على رؤساء الوحدات المحلية برصد حالات التعديات على الأراضى فور وقوعها وإزالتها فورا واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ عليها.

ومن جانبه، أوضح محمد عبد الحميد إمبابى رئيس مركز ومدينة سوهاج فى بيان للمحافظة، أن الوحدة المحلية قامت بحملة إزالة مكبرة بالاشتراك مع مركز شرطة سوهاج، وباستخدام معدات الوحدة، وأسفرت الحملة عن إزالة 7 حالات تعد على أملاك الدولة بناحية قرية تونس ونجع سعد الله، كما تم إزالة 10 حالات تعد على أملاك الدولة بناحية الكوامل، وإزالة على أملاك شركة مياه الشرب والصرف الصحى، وجار المتابعة المستمرة وإزالة التعديات أولا بأول والحفاظ على أراضى الدولة.

وفى سياق متصل، قال الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج أنه تم رفع 50 طن قمامة ومخلفات صلبة فى حملة مكبرة بمركز جهينة، واستمرار أعمال النظافة والتجميل بنطاق المركز، وذلك فى إطار خطة المحافظة للنظافة والتجميل ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين، والحفاظ على الشكل الحضارى لمدن ومراكز سوهاج.

ومن جانبه، أوضح حازم أبو الخير رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة فى بيان للمحافظة، أن الوحدة المحلية قامت بحملة نظافة مكبرة بدأت برفع الأتربة والمخلفات المتراكمة على جانبى الطرق، وذلك بالدفع باللودر وعدد من قلابات النظافة وصولا بأعمال دهان البلدورات، بمدخل مدينة جهينة ناحية عبد الرسول، كما تم قص وتهذيب الأشجار أمام مجمع مدارس جمال الغيطانى، وشارع هندسة الرى كما تم نظافة مدخل شارع الشهداء، وشارع هندسة الرى بداية من تقاطع الشيخ تامر حتى مركز الشرطة الجديد، وشارع الجمهورية والبساتين وأمام هايبر جهينة وشارع عمر مكرم وبجوارمدرسة التحرير والتجارة، ومقلب نجع الضبع والشريفة، وأسفرت الحملة عن رفع 50 طن من المخلفات والقمامة من الأماكن المخصصة، وجار تكثيف الحملات على الطرق والمناطق الحيوية داخل وخارج المدينة.



إزالات مركز سوهاج



ازالات مركز سوهاج



ازالات مركز سوهاج



ازالات مركز سوهاج



ازالات مركز سوهاج



ازالات مركز سوهاج



ازالات مركز سوهاج