صحيفة إيرانية تكشف تفاصيل جديدة عن محاولات ترامب لقاء روحانى

كتبت - إسراء أحمد فؤاد

رصدت صحيفة "شرق" الإيرانية الإصلاحية عن تفاصيل جديدة لمحاولات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، عقد لقاء بالرئيس الإيرانى حسن روحانى العام الماضى على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وكشف أمس محمود واعظى مسئول مكتب الرئيس الإيرانى، أنه "خلال الزيارة التى قام بها روحانى إلى نيويورك للجمعية العامة للأمم المتحدة العام الماضى، طلب ترامب 8 مرات من الفريق الإيرانى الاجتماع بروحانى".

وبحسب الصحيفة الإيرانية، قال مصدر مسئول كان برفقة وفد الرئاسة الإيرانية إلى نيويورك أن مكتب الرئيس الأمريكى اتصل عدة مرات لترتيب لقاء مع روحانى ليس هذا فحسب بل أرسلوا رسالة إلى الوفد الإيرانى.

ولم يفصح المصدرعن فحوى الرسالة أو المزيد من التفاصيل حولها، غير أنه صرح بأن روحانى علق على الأمر رافضا اللقاء.

وبحسب المصدر الإيرانى علق روحانى "بأن الخطاب الذى ألقاه ترامب فى الأمم المتحدة لا يتناسب مطلقا مع طلب اللقاء. وأضاف هذه ليست طريقة مناسبة لطلب لقاء حيث يهاجم بلاده فى خطاب الأمم المتحدة وبعدها يتوقع أن يعقد لقاء برئيسها".

وبحسب المصدر، بدأت اتصالات فريق ترامب بالوفد الإيرانى منذ اليوم الأول للجمعية العامة، وكذلك تكرر عقب خطاب الرئيس الأمريكى فى الجمعية العامة للأمم المتحدة"