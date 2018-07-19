صحة الأقصر تعلن إنشاء "مركز الكيمان لخدمات الأم والطفل" لدعم أهالى إسنا

الأقصر – أحمد مرعى

خطوة جديدة مختلفة فى القطاع الصحى بمحافظة الأقصر، وهو العمل على تحويل الوحدات الصحية لمراكز صحية متميزة لتحويلها لمراكز متخصصة فى مجالات طبية متنوعة، وعلى رأسها "مركز الكيمان المتميز للخدمات الصحية للأم والطفل" وذلك فى مدينة إسنا جنوبي المحافظة.

الدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، أعلن أن تجهيز المركز المتميز لخدمات الأم والطفل بقرية الكيمان التابعة لمركز إسنا جنوب الأقصر، يجرى على قدم وساق تمهيداً لافتتاحه خلال الفترة القادمة، وذلك بإجمالي ميزانية بلغت حوالى 25 مليون جنية، حيث يجري العمل على تزويده بأحدث الأجهزة الطبية، ويضم جناح كامل لاستقبال حالات النساء والتوليد مرفق به حجرة عمليات وغرفة عناية مركزة، ويضم مركز حضانات لحديثى الولادة، وحضانة تنفس صناعى.

وأضاف وكيل وزارة الصحة فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه تم تقسيم المركز المتميز بقرية الكيمان يضم مايلى:- (الولادة الطبيعية – جناح الحضانات – جناح ماقبل الولادة – جناح طرقة نظيفة – جناح لتغيير ملابس الأطباء وجناح لتغيير ملابس التمريض – جناح الإفاقة – تعقيم الأدوات – جناح الرعاية المتوسطة – جناح تحضير الرضعات للأطفال – جناح للكشف على الأطفال المبتسرين – كشف للنساء والسونار – معمل للتحاليل الطبية – قسم للنساء والولادة)، موضحاً أنه يقوم فريق من مهندسى وزارة الصحة ومديرية الصحة بعملية تركيب الأجهزة الخاصة بالنساء والأطفال، ويجرى تدريب الفريق الطبى بالمستشفى من قبل مهندسين متخصصين فى استخدام الأجهزة الطبية.

وأكد الدكتور السيد عبد الجواد، أنه تم مؤخراً اعتماد 27 وحدة صحية بالأقصر طبقاً لمعايير الجودة فى إطار العمل على الانضمام إلى منظومة التأمين الصحى الشامل، موضحاً أن اعتماد الوحدات الصحية للدخول فى المنظومة يتم من خلال لجنة متخصصة من وزارة الصحة، ويتم من خلال 4 معايير، وتشمل معايير إنشائية خاصة بمبنى الوحدة الصحية، ومعايير تجهيزات معدات طبية يجب توافرها بالمبنى، ومعيار القوى البشرية وتتضمن وجود الطبيب وطاقم التمريض والعاملين بالكامل، ومعيار سياسات العمل ويشمل وجود فريق لمكافحة العدوى.

فيما أعلن المهندس أحمد النوبى مدير هيئة الأبنية التعليمية لمنطقة الأقصر، أنه من ضمن الأعمال المسندة للهيئة بالخطة الأستثمارية للعام المالى 2017/2018 تم الأنتهاء من أعمال الأحلال والتجديد للوحدة الصحية بالقرايا بمركز ومدينة أسنا والتى تكلفت 4275241.7 جنيهاً و جارى العمل بأعمال الإحلال والتجديد للوحدة الصحية بقرية الشيخ موسى بمركز الأقصر بتكلفة 690000 جنيهاً حيث سيتم إنهائها وفقاً للتوقيتات الزمنية المحددة لتدخل الخدمة.

وأضاف النوبى أن هيئة الأبنية التعليمية أنهت أعمال تطوير وصيانة عدد 6 وحدات صحية وهى الوحدة الصحية بحاجر الضبعية الهلال، والوحدة الصحية بحاجر العضايمة، والوحدة الصحية بتوماس 2، والوحدة الصحية بجزيرة الكيمان، والوحدة الصحية بالدبابية، مشيراً إلى أن أعمال التطوير مستمرة بالوحداتان الصحيتان بجزيرة أرمنت ونجع غريب بتكلفة إجمالية حوالى 10 مليون جنيهاً.

ومن الجدير بالذكر أن محافظة الأقصر كانت قد شهدت طوال الأعوام السابقة طفرة فى القطاع الصحى من حيث إنشاء المشروعات الطبية الجديدة أو أعمال التطوير والصيانة للمستشفيات والوحدات الصحية على مستوى مراكز ومدن المحافظة، حيث تم العمل على تطوير كافة الوحدات الصحية بالمحافظة، وكذلك العمل فى إنشاء مستشفيات جديدة شملت مستشفى أرمنت الجديدة التى تم افتتاحها وتطوير مستشفى الأقصر الدولى وإنشاء مبنى جديد بمستشفى الأقصر العام وافتتاحه رسمياً، وكذلك العمل على إنشاء مستشفيات البياضية والعديسات وإسنا والتخطيط لبناء مستشفى جديدة بطراز عالمى فى مدينة القرنة.



خطوة جديدة لدعم أهالى إسنا جنوبى الأقصر



مديرية الصحة تعلن إنشاء "مركز الكيمان المتميز لخدمات الأم والطفل"



وكيل الصحة: المركز تم تجهيزه بأحدث المعدات والأجهزة المتطورة لخدمة المواطنين



المركز المتميز بالكيمان تم إنشاؤه بتكلفة 25 مليون جنية



المركز يضم أقسام الولادة وحضانات وتحضير رضعات ورعاية الأطفال المبتسرين وتدريبات حديثة للطاقم الطبى والممرضين



مدير المكتب الفنى لصحة الأقصر: تم تطوير 28 وحدة صحية مؤخراً بتكلفة تعدت 140 مليون جنية لخدمة الآلاف من المواطنين



جانب من تجهيزات المركز المتميز بالكيمان



قسم النساء والولادة داخل مركز الكيمان المتميز الجديد



جناح للكشف على الأطفال المبتسرين بالمركز



قسم للولادة الطبيعية داخل مركز الكيمان الصحى



جانب من تجهيزات المركز الجديدة بإسنا



قسم للإفاقة بعد عمليات الأم بالمركز



تجهيز قسم الحضانات داخل مركز الكيمان الجديد



تجهيز طرقة نظيفة بالمركز للأمهات والأطفال



جانب للحضانات يجرى تجهيز بأحدث المعدات الطبية



جناح الرعاية المتوسطة بمركز الكيمان الجديد



تخصيص قسم لتجهيز الرضاعة الطبيعية للأطفال