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الخميس، 19 يوليه 2018 03:07 م
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شركة مياه القناة توجه حملة لتطهير شبكة الصرف بالقنطرة غرب

الخميس، 19 يوليه 2018 02:44 م
شركة مياه القناة توجه حملة لتطهير شبكة الصرف بالقنطرة غرب جانب من أعمال التطهير
الإسماعيلية - جمال حراجى
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أعلن المهندس أحمد عزب رئيس شركة مياه القناة أنه تم تطهير شبكة صرف المجاورة السابعة بالقنطرة غرب باستخدام سيارات الحملة متضمنة سيارة نافورى، وسيارة مدمجة وسيارة كباش وفريق الصيانة والطوارئ، والتى تعتبر النقطة الساخنة بمدينة القنطرة غرب، نظرا للتطور الكبير فى عدد المنشآت وضعف الشبكة المسلمة للشركة من الوحدة المحلية.

وطهر فريق الصيانة، فى عملية موسعة، الخطوط الرئيسية بالمنطقة، ومن المنتظر استمرار العملية لمدة يومين.

وأشار عزب، فى بيان له اليوم، أن حملة التطهير التى تمت اليوم تأتى فى إطار خطة الشركة بالمتابعة المستمرة لشبكات الصرف والمناطق الساخنة والمتابعة المستمرة، وإيجاد حلول سريعة، وبتواجد عصام منسى عضو مجلس النواب عن دائرة القنطرة، وإشراف من المهندس محمد عبد السلام رئيس قطاع الإسماعيلية لمياه الشرب والصرف الصحى.


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