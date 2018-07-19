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الخميس، 19 يوليه 2018 10:46 ص
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شرطة بريطانيا تحدد هويات من تعتقد أنهم وراء تسميم سكريبال

الخميس، 19 يوليه 2018 08:44 ص
شرطة بريطانيا تحدد هويات من تعتقد أنهم وراء تسميم سكريبال سكريبال وابنته يوليا
رويترز
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ذكرت وكالة برس أسوسييشن للأنباء اليوم الخميس أن المحققين البريطانيين يعتقدون أنهم حددوا هويات من تعتقد أنهم الجناة فى الاعتداء بغاز الأعصاب نوفيتشوك على الجاسوس الروسى السابق سيرجى سكريبال وابنته يوليا.

وكان العميل الروسى المزدوج وابنته قد تسمما بهذه المادة فى مارس. وتعافى كلاهما لاحقا.

وقالت وكالة برس أسوسييشن إن الشرطة البريطانية تشتبه فى مشاركة عدد من الروس فى محاولة اغتيال سكريبال وابنته وتبحث عن أكثر من شخص تدور حولهم الشبهات.

وأضافت الوكالة أن المحققين حددوا هوية الجناة المشتبه بهم بالاستعانة بتسجيلات دوائر تلفزيونية مغلقة وتحققوا من الصور بالاطلاع على سجلات مسافرين دخلوا الدولة قرب وقت الهجوم.

وشهدت الأسابيع القليلة الماضية تحقيقات تجريها شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية فى قتل امرأة توفيت فى الثامن من يوليو بعد أسبوع تقريبا من التعرض للنوفيتشوك بالقرب من مدينة سالزبرى.

 

 

 


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