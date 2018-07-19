شاهد.. أوباما يرقص رقصة مانديلا الشهيرة فى جنوب أفريقيا

كتبت ريم عبد الحميد

يُعرف الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما بحسه الفكاهى، وهو ما ظهر أثناء زيارته لجنوب أفريقيا للمشاركة فى احتفالية بمرور مائة عام على مولد زعيمها الخالد نيلسون مانديلا.

وأثناء استقباله قام أوباما بأداء رقصة شهيرة ارتبطت بمانديلا يقوم فيها بحركة بسيطة بذراعيه وقدميه، وأصبح يطلق عليها اسم "رقصة ماديبا".

وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن أوباما ربما يعتبر من أفضل الراقصين بين الرؤساء الأمريكيين، لكنه لم يحظى بإعجاب رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا الذى قال أثناء إلقائه كلمة إن ما أداه أوباما لم يكن له علاقة بنيلسون مانديلا.

وكان الرئيس الأمريكى السابق قد انتهز فرصة إلقائه خطابا فى مناسبة تكريمية للزعيم الأفريقى الراحل للتحذير من "أوقات غريبة وغامضة" يمر بها العالم، فيما يمكن اعتباره هجوما مقنعا على خلفه دونالد ترامب.

ولم يشر أوباما مباشرة الى ترامب لكنه حذر من "سياسات الخوف والسخط" الآخذة بالانتشار، والتى يشجع عليها قادة أزدروا الحقائق ونشروا الأكاذيب.

كما انتقد أوباما هؤلاء الذين ينكرون التغير المناخى ويضعون سياسات هجرة عنصرية تستند إلى العرق، إضافة إلى الرأسمالية الجامحة و"سياسات الرجل القوى"، وهى أمور ترتبط بادارة ترامب المثيرة للجدل.