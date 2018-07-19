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الخميس، 19 يوليه 2018 12:47 م
خالد صلاح
الرئيسية كرة عالمية

شاهد آخر صورة لاستجمام الفرعون محمد صلاح فى جزر المالديف

الخميس، 19 يوليه 2018 11:59 ص
شاهد آخر صورة لاستجمام الفرعون محمد صلاح فى جزر المالديف محمد صلاح
كتبت مريم بدر الدين
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نشر النجم المصرى محمد صلاح صورة جديدة له عبر حسابه على "تويتر"، أثناء رحلته الترفيهية إلى جزر المالديف لقضاء عطلته السنوية، استعدادا للموسم المقبل مع فريقه ليفربول الإنجليزى.

محمد صلاح
محمد صلاح

يأتى هذا فى الوقت الذى يستعد فيه صلاح للسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية مع ليفربول للمشاركة فى بطولة كأس الأبطال الدولية الودية، التى تأتى ضمن برنامج إعداد "الريدز" لخوض منافسات الموسم الجديد.

​جزر المالديف فى سطور
 

وتقع جزر المالديف فى المحيط الهندى بالقرب من جمهورية سيريلانكا والهند، وتضم الجزر عددًا من المنتجعات السياحية تصل إلى أكثر من 100 منتجع يختلف مساحتها حسب موقعها على كل جزيرة، من أشهر المشروبات التى يتم تقديمها فى جزر المالديف هو جوز الهند، والباباى والأناناس، وتوجد أنواع من جوز الهند مثل الذى تناول مشروبه محمد صلاح ونشر صورته عبر موقع إنستجرام

 


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