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سميح ساويرس يتوسط فى تسوية نزاع استثمارى بين الحكومة ومستثمرين أجانب

الخميس، 19 يوليه 2018 03:07 م
سميح ساويرس يتوسط فى تسوية نزاع استثمارى بين الحكومة ومستثمرين أجانب سميح ساويرس
كتبت: ريم عبد الحميد
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كشفت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، نقلا عن مصادر  أن مصر وافقت أمس الأربعاء على اتفاق لتسوية نزاع أراضى بين الحكومة ومجموعة من المستثمرين الدوليين الذين يمتلكون أسهما فى شركة رجل الأعمال الملياردير سميح ساويرس.

 

وأوضحت أن المستثمرين بينهم رجل الأعمال الأمريكى "سام زيل" كانوا قد قاموا بمقاضاة الحكومة أمام التحكيم الدولى لعدم الوفاء بشكل كامل بعقد يعود لعام 2006 مع أوراسكوم للمجتمعات السكنية التى يمتلك أغلبيتها ساويرس، بينما يملك المستثمرون 15%.

 

وسلمت الحكومة أقل من ثلث حوالى ألفى فدان غرب القاهرة كان من المفترض أن تحصل أوراسكوم عليها لبناء إسكان لمحدودى الدخل، وقام زيل، برفع دعوى قضائية ومعه آخرين.  وقال المسئول الذى رفض الكشف عن هويته إن القضية سيتم تسويتها على الأرجح مقابل حوالى 20 مليون دولار.

 

وقام ساويرس بشراء أسهم المستثمرين فى أوراسكوم، فى خطوة من شأنها أن تؤدى إلى إسقاط قضية التحكيم الدولى وتمهد الطريق لاتفاق نهائى مع الحكومة.

 

وكان المسئولون فى مصر يركزون على جذب مزيد من الاستثمارات، كما تقول بلومبرج،  ويعملون عن كثب لإنهاء قضايا التحكيم التى يمكن أن تلقى بظلالها على مناخ الاستثمار فى البلاد.

 

وقال ساويرس فى مقابلة بالهاتف مع بلومبرج إنه يشعر بالإلتزام لشراء حصة المستثمرين من أجل حماية مصالح البلاد وتجنب  شكوى المساهمين فى أوراسكوم بأن الشركة لم تنضم فى القضية التى كان تمثل نجاح مؤكد.

 

وكان المستثمرون يسعون للحصول على تعويض ما بين 100 إلى 200 مليون دولار، كما يقول،، وكانت لتكون قضية أخرى تخسرها مصر فى التحكيم الدولى  مثلما حدث منذ ثورة يناير 2011.

 


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سميح ساويرس

مصر

نزاع قانونى

وحدات سكنية

أوراسكوم للمجتمعات السكنية




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