سكرتير عام محافظة المنيا يتابع الحالة الصحية للمصابين فى حادث الشرفا

فريق المحافظات

تابع محمد عبدالفتاح، سكرتير عام محافظة المنيا، نائباً عن المحافظ، الحالة العامة للمصابين فى الحادث الذى وقع، اليوم الخميس، بقرية الشرفا شرق النيل، وأسفر عن إصابة 28 شخصا معظمهم من عمال المحاجر.

تفقد السكرتير العام المصابين، وتبادل معهم الحديث واطمأن على حالتهم واستمع لمطالبهم واحتياجاتهم، واطلع على تقرير حول حالتهم الصحية وطمأنهم بتوفير جميع أوجه الرعاية اللازمة لهم طوال إقامتهم بالمستشفى لاستكمال العلاج، وأشاد بجهود مديرية الصحة والإسعاف فى تعاملهم مع الحادث.

واطمأن السكرتير العام، على توافر جميع أوجه الرعاية للمصابين، حتى تماثلهم للشفاء وخروجهم من المستشفى، مشددًا على تقديم جميع التسهيلات اللازمة وتصاريح الدفن وإجراءات تسليم جثث المتوفين لذويهم، متمنيًا سرعة الشفاء للمصابين، والرحمة للمتوفين ولذويهم الصبر والسلوان.

رافق السكرتير العام اللواء مصطفى درويش، المشرف العام لمشروعات المحافظة، ومدير عام مشروع المحاجر.

كان عصام البديوى، محافظ المنيا قد قرر صرف مبلغ 20 ألف جنيه لأسرة كل متوف بالحادث من عمال المحاجر مقدمة من صندوق جمعية عمال المحاجر بالاستثناء من اللائحة الخاصة بالصندوق، وكذلك صرف مبلغ 10 آلاف جنيه للمصابين من عمال المحاجر والذين مازالوا يتلقون العلاج بالمستشفيات، وصرف مبلغ 5 آلاف جنيه للمصابين الذين غادروا المستشفى "إصابات طفيفة"، وذلك بعد استيفاء الإجراءات اللازمة.

كما قرر المحافظ صرف نفس المبالغ لأسر الضحايا والمصابين من غير عمال المحاجر من حساب صندوق خدمات المحافظة.

وستقوم مديرية التضامن الاجتماعى بصرف مبلغ 10 آلاف جنيه لأسرة كل متوف وكذلك مبلغ 2000 جنيه لكل مصاب بخلاف الإعانات العاجلة التى ستقررها بعض الجمعيات الأهلية.