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الخميس، 19 يوليه 2018 10:40 ص
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رصد هزات أرضية فى فرنسا بعد أهداف نهائى المونديال

الخميس، 19 يوليه 2018 09:15 ص
رصد هزات أرضية فى فرنسا بعد أهداف نهائى المونديال الاحتفال بالفوز بالمونديال
وكالات
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تسبب الاحتفال بالأهداف التى سجلها المنتخب الفرنسى فى نهائى كأس العالم فى شباك نظيره الكرواتى إلى حدوث هزات أرضية رصدتها أجهزة رصد الزلازل فى فرنسا، حسبما ذكرت شبكة سبوتنيك الروسية.

ورصدت الأجهزة الموضوعة فى المناطق الحضرية والمعزولة على حد سواء اختلافا بسيطا فى قوة الهزات بالتزامن مع تسجيل الأهداف الأربعة.

من جهته أكد جيروم فيرنى، خبير الزلازل فى مرصد ستراسبورغ لعلوم الأرض، بتصريحات نقلتها صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية أن هذه الهزات لا ترتقى لدرجة الزلازل كونها كانت بتردادت مختلفة.

إلا أن حركة المرور التى كانت شبه معدومة فى جميع شوارع فرنسا، تم رصد طاقة زلزالية بسيطة بشكل عام، بحسب ما نقلت صحيفة "إس" الإسبانية.

يذكر بأن المنتخب الفرنسى تغلب على نظيره الكرواتى فى المباراة النهائية لكأس العالم بأربعة أهداف لاثنين.

 

 


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